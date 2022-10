Klimaaktivisten kleben sich an Odeonsplatz fest - Beteiligte werden angezeigt

Von: Tanja Kipke

Klimaaktivisten der Protestgruppe „Scientist Rebellion“ blockieren aktuell eine Straße am Odeonsplatz. © Scientist Rebellion

Klimaaktivisten blockierten Straßen am Odeonsplatz. Sie fordern eine „sofortige Dekarbonisierung des Verkehrssektors“. Den Demonstranten erwartet nun eine Anzeige.

Update vom 26. Oktober, 18.02 Uhr: Nach etwa drei Stunden war laut Polizei die Aktion beendet. Die beteiligten Menschen werden demnach wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Die Polizei war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.

Update vom 26. Oktober, 14.35 Uhr: Die Straße am Odeonsplatz wird wohl noch einige Zeit blockiert bleiben. Wie ein Polizeisprecher auf tz.de-Anfrage mitteilte, habe man bisher die Hälfte der 15 festgeklebten Aktivisten von der Straße entfernen können. „Wir sind gerade dabei, alle abzulösen.“ Es könne allerdings noch zwei Stunden dauern, bis die Straße wieder frei ist.

Die Polizei hatte den Aktivisten zuvor eine alternative Versammlungsörtlichkeit zugewiesen, da die Demonstranten dennoch nicht von der Straße gingen, wurde die Versammlung aufgelöst. Die Ermittlungen wegen Verstöße nach dem Versammlungsgesetz gegen die Aktivisten laufen.

Klimaprotest mitten in München: Aktivisten blockieren Odeonsplatz

Erstmeldung 26. Oktober, 13 Uhr: München - Erneut sorgt eine Aktion von Klimaaktivisten in München für Chaos. Erst am Dienstag verwüsteten Aktivisten das BlackRock-Gebäude, die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Jetzt blockieren Menschen der Protestgruppe „Scientist Rebellion“ eine Straße am Odeonsplatz, „eine Hauptverkehrsader der Stadt mit Luxusautohäusern wie Maserati oder Mercedes“, wie es in einer Meldung der Aktivisten heißt.

Wer sich in München auskennt, weiß, dass „Hauptverkehrsader“ nicht ganz passt, da die Straße in eine Einbahnstraße mündet. Die Polizei ist aktuell „mit einer größeren Zahl an Einsatzkräften“ vor Ort, wie ein Pressesprecher auf tz-Anfrage mitteilt.

Klimaaktivisten kleben sich am Odeonsplatz fest: „Verkehrsstörung hält sich in Grenzen“

„Nach derzeitigem Stand haben sich die Aktivisten auf der Straße festgeklebt“, so der Sprecher. „Wir sind in der Abklärung, wie die weiteren Maßnahmen getroffen werden.“ Der Verkehr werde umgeleitet, die Verkehrsstörung halte sich daher in Grenzen.

In einer Mitteilung der Aktivisten begründen sie ihr Vorgehen. „Wir sind hier, um die Menschen der Letzten Generation zu unterstützen, die in Berlin gerade Straßen blockieren. Wir stören die Öffentlichkeit und unterbrechen den Alltag, weil der Klimakollaps ignoriert wird“ , wird Fernando Rojas, Ingenieur für Telekommunikation, von Scientist Rebellion zitiert. (tkip)

