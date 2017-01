Klinik statt Theater: Die Münchner Opfer der Kältewelle

München - Die Kältewelle hat die Stadt im Griff. Schnee und Eis sind Rutschfallen. Das bedeutet wie immer viel Arbeit für Notaufnahmen und Orthopäden. Wir stellen mehrere Opfer vor.

Klirrende Kälte, Eis und Schnee haben sich über München gelegt. Die Fußwege sind eine einzige Eisfläche, die Minusgrade lassen einem schier das Blut in den Adern gefrieren. Sturz- und Grippepatienten bevölkern die Krankenhäuser. Schnee und Eis sind Rutschfallen. Das bedeutet wie immer viel Arbeit für Notaufnahmen und Orthopäden.

Allein die Uni-Kliniken hatten an diesen ersten Tagen nach dem Wintereinbruch Dutzende Sturzopfer mit Knochenbrüchen zu behandeln. Noch dazu ist eine Grippewelle über München geschwappt. Bei dieser Kälte ist das Ansteckungsrisiko besonders hoch. Folge:

Mehr als 1000 Grippepatienten in Bayern alleine zwischen Oktober und Dezember des vergangenen Jahres

. Und damit mehr als überall sonst in Deutschland.

Marita Wehlus, Ramona Weise

Brian Kraft (63) wohnt eigentlich in Palm Springs. Er und sein Mann besuchten zu Silvester ein befreundetes Schauspieler-Ehepaar in München. Als sie sich deren Aufführung im Residenztheater ansehen wollen, passiert es. Brian Kraft rutscht auf einer Eisplatte aus – und schon liegt der Rentner auf dem Boden. Er wird in die Garderobe der Schauspieler getragen, mit einem gebrochenen Unterschenkel wartet Brian Kraft auf den Notarzt. Im Krankenhaus angekommen will er sich ausfliegen lassen. Aber die Ärzte warnen ihn. „Er hätte nicht fliegen können. Von Amputation bis Tod wäre alles möglich gewesen“, meint Dr. Tobias Helfen, Unfallchirurg in der Uni-Klinik Nussbaumstraße. Also wird operiert. Er ist er sehr froh, geblieben zu sein: „Zum Glück waren wir in München, nicht irgendwo anders. Alle waren unglaublich toll hier.“