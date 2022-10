Ex-Mönch Bilgri heiratet seinen Mann kirchlich in München – „ganz beseelt und glücklich“

In seinem früheren Umfeld wäre dieser Schritt unmöglich gewesen: Der ehemalige Prior des Klosters Andechs hat seinen Mann kirchlich geehelicht.

München – Der frühere Benediktinermönch Anselm Bilgri (68) hat in einer katholischen Kirche seinen Mann geheiratet. Mehr als 120 Gäste verfolgten am Samstag die Zeremonie in der Kirche St. Willibrord in München. Dies wäre in der früheren religiösen Heimat des ehemaligen römisch-katholischen Klerikers nicht möglich gewesen. Doch Bilgri ist inzwischen zu den liberaleren Altkatholiken übergetreten, in der auch gleichgeschlechtliche Ehen möglich sind.

Ex-Mönch heiratet in katholischer Kirche: Gottes Segen war Geistlichem wichtig

Die kirchliche Trauung sei ihm mit seiner Vergangenheit sehr wichtig gewesen, sagte Bilgri nach dem Ringwechsel. Gottes Segen habe er sich ganz besonders auch für die Zeit erbeten, in der es vielleicht „manchmal eher abwärts geht als aufwärts“. Auch sein Mann sagte, er sei noch nervöser gewesen als vor der standesamtlichen Hochzeit - und fühle sich nun „ganz beseelt und ganz glücklich“.

Der frühere Mönch Anselm Bilgri (rechts) mit seinem Mann bei deren standesamtlichen Hochzeit 2021. © Peter Kneffel/dpa

Bilgri wurde vor rund 40 Jahren vom damaligen Erzbischof Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., zum Priester geweiht - und später Prior des Klosters Andechs. Inzwischen gilt er als scharfer Kritiker seiner früheren Kirche, spricht sich gegen den Zwangszölibat und für mehr Rechte Homosexueller aus. Er wünsche sich einfach, dass es normal werde, dass zwei Männer oder zwei Frauen auch kirchlich heirateten, sagte Bilgri nach seiner kirchlichen Trauung.

Nach Kirchenaustritt: Bilgri outet sich öffentlich

Ende 2020 hatte Bilgri bekanntgegeben, aus der römisch-katholischen Kirche aus- und zu den Altkatholiken übergetreten zu sein. Kurze Zeit später machte er öffentlich, dass er schwul ist und seit Jahren mit seinem knapp 30 Jahre jüngeren Partner zusammenlebt. Das Paar wurde im März 2021 von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) standesamtlich getraut. Inzwischen ist Bilgri bei den Altkatholiken ehrenamtlich wieder als Priester tätig. Papst Franziskus hat ihn darum nach eigenen Angaben ganz offiziell aus dem Klerikerstand der römisch-katholischen Kirche entlassen. (dpa)