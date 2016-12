Großes Finale: Feiern Sie mit den besten Angeboten des Jahres

Große Auswahl bei Hagebaumarkt

+ © Haag Schlagen Sie zu bei den günstigen Feuerwerks-Angeboten bei Hagebaumarkt! © Haag

Wenn an Silvester auch dieses Jahr wieder die Korken knallen und auf das neue Jahr angestoßen wird, darf natürlich das Feuerwerk nicht fehlen. Beim Hagebaumarkt werden Sie garantiert fündig.

+ Bald ist es wieder soweit: An Silvester wird es wieder zischen, knallen und knistern, der Himmel wird leuchten vom farbenprächtigen Feuerwerk allerorts. Besonders beliebt sind in Deutschland Batterien und das sogenannte Verbundfeuerwerk, welches aus einzelnen Rohren kombiniert ist. Diese können ungefährliche abgebrannt werden, da meistens nur eine einmalige Zündung nötig ist. Daneben gibt es noch Fontänen, Feuertöpfe, Bombetten, Kometen und selbstverständlich auch die klassischen Silvesterraketen, die pünktlich um 12.00 Uhr gezündet werden.

Der neueste Trend: Feuerwerk, bei dem ein prasselnder Gold- oder Silberregen langsam herabsinkt. Dieser Glitzer-Effekt bleibt relativ lange bestehen und fasziniert nicht nur Kinder.

Silvester 2016: Feuerwerk muss nicht teuer sein

+ Dass man für Feuerwerks-Spaß nicht tief in die Tasche greifen muss, zeigen die vielen günstigen Angebote in den Discountern und Baumärkten kurz vor dem Jahreswechsel. Im Hagebaumarkt wird beispielsweise das Feuerwerk-Paket "Unlimited" bereits für 29,95 Euro angeboten, welches mit 27 bombastischen Effekt-Raketen, tollen XXL-Raketen mit Crackling-Effekt, Blinkstern-Raketen mit Silberfüllung, Sternenwolken- und Knallstern-Raketen mit bunten Sternen daherkommt.



Auch das Familiensortiment "Millenium" ist mit über 120 Spitzenprodukten des Jahrtausends ein Feuerwerks-Spaß für die ganze Familie - für nur 29,95 Euro!

Für das große Silvesterspektakel

Mit der Gigaline 4er Verbundbatterie bekommen Sie explosive System-Power: Rote und grüne Leuchtsterne mit Heulbegleitung sowie grüne, blaue und silberne Stern-Effekte mit Doppelschuss-Finalsalve mit Feuerzungen in Kombination mit Silberschweifaufstieg und Gold- und Knisterschweifen - für nur 22,95 Euro. Damit ist das große Silvesterspektakel gesichert!

Übrigens: Das Zünden von Feuerwerk ist nur an diesem einen Abend in Deutschland offiziell erlaubt - Nutzen Sie also diese Gelegenheit!

Die besten Angebote des Jahres

Neben vielen Preisknallern bei Feuerwerk und Silvesterangeboten bietet der Hagebaumarkt auch viele weitere Produkte zu unschlagbaren Preisen an. So zum Beispiel den 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber, 18 V Leistungsstark, für kraftvolles Bohren sowie präzises Schrauben für 99,90 Euro statt 209,90 Euro oder den Spültisch-Einhebelmischer „Grande Vita“ mit flexiblen Anschlussschläuchen und schwenkbarem Auslauf für 19,99 Euro statt 29,95 Euro.

