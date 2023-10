Königlicher Besuch für Söder: Norwegens Prinz Haakon kommt nach München

Von: Lisa Metzger

Im November kommt der norwegische Thronfolger Prinz Haakon in die bayerische Landeshauptstadt. Dabei hat der Besuch auch einen ernsteren Hintergrund.

München – Die Schlossverwaltung der Residenz München dürfte dieser Tage allerhand zu tun haben. Schließlich erwartet man am 6. und 7. November hohen Besuch: Kronprinz Haakon Magnus von Norwegen (50) wird an diesen Tagen die bayerische Landeshauptstadt mit einem Besuch würdigen. Das teilte die norwegische Botschaft in Berlin am Donnerstag, 26. Oktober, mit. Auf der Besuchsliste steht dabei nicht nur die Stadt München – auch Hamburg und Berlin stehen auf dem Programm.

Norwegen-Prinz Haakon besucht München: Markus Söder lädt in die Residenz

Der Ablauf des königlichen Besuchs ist für den ersten Tag in München, am 6. November, noch nicht gänzlich ausgearbeitet, erklärt die Deutsche Presseagentur (dpa) in einer Mitteilung. Allerdings wird der Kronprinz laut Informationen der Bildzeitung gegen Mittag am Münchner Flughafen landen. Abends soll ihn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (56) im Hofgarten der Residenz empfangen. Dort soll ein festliches Dinner mit geladenen Gästen stattfinden.

Der norwegische Thronfolger Haakon (50) wird Anfang November die bayerische Landeshauptstadt besuchen. © Imago/PPE/Christian Offenberg/Canva Collage

Für den zweiten Tag, 7. November, steht das Programm bereits fest. Denn der Kronprinz ist auch wegen einer wichtigen Sache nach München gekommen. Er möchte an einer Konferenz teilnehmen, bei der das Thema Verteidigung im Zentrum steht. So teilt es die dpa mit. Aus diesem Grund wird der Kronprinz auch vom norwegischen Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram begleitet. Im Laufe des Tages werde Haakon auch den Rüstungsproduzenten Krauss-Maffei-Wegmann im Münchner Norden besuchen. Das Interesse gilt auch den Leopard-2-Panzern: Insgesamt 54 Stück hat Norwegen bestellt, die ab 2025 ausgeliefert und mit norwegischer Technik bestückt werden sollen.

Norwegens Kronprinz auf Deutschland-Tour: Ehefrau Mette-Marit stößt in Berlin dazu

Den letzten Abend in Bayern verbringt Haakon laut Plan im Münchner Literaturhaus. Dort werde er der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde und dem Autor Dag Olav Hessen begegnen.

Nach einer Diskussionsrunde werde er mit dem Flugzeug weiter nach Hamburg fliegen. Dort wird der norwegische Thronfolger zusammen mit Vertretern der Branche sich über die Themen Energie, Infrastruktur und Schifffahrt austauschen, bevor es am 8. November abends schon nach Berlin geht, wo seine Frau Mette-Marit (50) dazustoßen wird. Dieser ging es zuletzt gesundheitlich nicht gut. Beide bleiben bis zum 9. November für die Gedenkfeier zum Mauerfall 1989, vor 34 Jahren.

