Polizei schnappt Drogen-Brüder aus München: Mutter der Männer ebenfalls angezeigt

Von: Regina Mittermeier

Polizeihauptmeister Derya Mirzaoglu zeigt, welche Drogen die Münchner Ermittler sicherstellten. Auch Marihuana und Kokain waren darunter. © Markus Götzfried

Sie sind 30 und 29 Jahre alt und sollen in München im großen Stil mit Rauschgift gehandelt haben. Nun wurden die zwei Brüder geschnappt – die Ermittler des Drogendezernats hatten sie schon länger im Visier.

München – Schlag gegen die Münchner Drogenszene: Die Polizei hat in Pasing zwei Brüder aus München geschnappt, die mit großen Mengen Kokain und Marihuana handelten. Die Ermittler des Drogendezernats hatten sie schon länger im Visier. Ausgestattet mit einem richterlichen Observations-Beschluss hefteten sich die Beamten an die Fersen der Drogen-Brüder – und schlugen zu.

Polizei schnappt Drogen-Brüder aus München

Am 6. März gegen 17.30 Uhr beobachteten die Ermittler, wie einer der Brüder (30) in einem Auto Drogen verkaufte. Kurz darauf kontrollierten sie ihn auf einem Kik-Parkplatz an der Landsberger Straße. Bei der anschließenden Durchsuchung von drei Wohnungen fanden die Ermittler neben 900 Gramm Kokain, 700 Gramm Marihuana und 40 Gramm Haschisch auch rund 80000 Euro in Bar in einem Metallköfferchen.



Gras im Glas: So war das Rauschgift aufbewahrt. © Polizei München

Wie die Polizei am Mittwoch (15. März) bestätigte, hatten die Ermittler den 30-jährigen Verdächtigen mit mehreren anderen Personen in einem Audi Q5 beobachtet. Bei der Kontrolle wurde klar: Ein ebenfalls im Audi sitzender 29-Jähriger war nicht nur der Bruder des Verdächtigen, sondern wohl auch dessen Geschäftspartner. Beide sind polizeibekannt.

Beamten entdecken bei Wohnungsdurchsuchung Drogen im Glas

Bei den Wohnungsdurchsuchungen – unter anderem im Hasenbergl – stießen die Beamten auf die Drogen. Diese waren unter anderem in einem Weckglas deponiert. Auch die Wohnungen der Eltern wurden untersucht. Welche Rolle sie im Drogengeschäft ihrer Söhne spielen, wird derzeit noch ermittelt. Die Mutter (46) wurde bereits angezeigt, genau wie ihr 29-jähriger Sohn. Der Vorwurf: Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.



Rund 80 000 Euro in Bar wurden bei der Durchsuchung gefunden. © Polizei München

Der 30-jährige Hauptverdächtige wurde wegen des Handels mit Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“ angezeigt. Er sitzt mittlerweile in der JVA Stadelheim in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.



Kokain im Wert von 400.000 Euro?

Die Polizei schätzt den Wert des Kokains auf rund 90.000 Euro. Sollte es sich um reines Kokain handeln, wäre die Menge sogar bis zu 400.000 Euro wert, so ein Polizeisprecher. Der Reinheitsgrad der Droge wird aktuell noch untersucht. Das gefundene Haschisch ist laut Polizei 400 bis 520 Euro wert und die 700 Gramm Marihuana 7000 bis 9100 Euro.



Zudem wurden zwei weitere Männer angezeigt. Dabei handelt es sich um einen 29-Jährigen aus Dachau, der als mutmaßlicher Kunde auch in dem Audi saß. Der Vorwurf: Drogenbesitz. Ein weiterer Mann (42) aus München hatte die Festnahme gefilmt. Er wehrte sich gegen eine Kontrolle und wurde wegen des Widerstands gegen die Beamten angezeigt.