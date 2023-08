„Jetzt herrscht Krieg, Leute brüllen sich nur noch an“: Pilotprojekt spaltet Nachbarschaft dramatisch

Von: Thomas Wunder

Dorfplatzidyll oder Unverschämtheit? Das Pilotprojekt in der Kolumbusstraße spaltet die Nachbarschaft. © Yannick Thedens

Eigentlich sollte das Pilotprojekt „aqt – autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ in der Kolumbusstraße für mehr Lebensqualität sorgen. Stattdessen spaltet die Umgestaltung das Viertel.

München – Gemeinsam mit der Technischen Universität München testet die Stadt seit Juni am Walchenseeplatz und in der Kolumbusstraße neue Nutzungskonzepte für den öffentlichen Raum. Im Rahmen des Pilotprojekts „aqt – autoreduzierte Quartiere für eine lebenswerte Stadt“ wurde die Kolumbusstraße teilweise gesperrt, 41 Parkplätzen wurden durch Rollrasen, Hochbeete und einen Sandkasten ersetzt. Das Projekt ähnelt den Sommerstraßen, die in den Sommermonaten zum Verweilen und Spielen einladen sollen.

Während einige Anwohner die neuen Freiflächen gerne nutzen, können andere wenig mit dem Pilotprojekt anfangen. Sie bemängeln Lärm, Dreck, fehlende Parkplätze und Intransparenz.

Kolumbusstraße: Dorfplatz statt Parkplätze

Das ZDF hat für einen Videobeitrag Bewohner des Viertels befragt. Eine junge Mutter freut sich über die Verwandlung: „Hier hat man quasi einen Garten und eine Spielfläche für die Kinder und für Erwachsene gibt’s natürlich auch nichts Schöneres, als sich mit einem Kaffee danebenzusetzen und zuzusehen.“ Eine andere Anwohnerin findet, die Straße sei durch die Verkehrsberuhigung zu einer „Dorfplatz“ geworden.

Pilotprojekt verärgert Anwohner: „Und jetzt herrscht Krieg“

Das Projekt stößt aber nicht nur auf Gegenliebe. Eine Anwohnerin bezeichnet die neue Straßengestaltung als „Unverschämtheit“. Sie stört sich vor allem an der Lärmbelästigung, den ein „Sandspielplatz mit 40 lärmenden Kindern und den dazugehörigen Eltern“ direkt vor der Wohnung mit sich bringt. Nach Dorfidyll klingt ihre Beschreibung der momentanen Zustände nicht: „Und jetzt herrscht Krieg. Die Stimmung ist ganz, ganz beschissen. Die Leute brüllen sich nur noch an, die Befürworter und die Gegner.“

Eine andere Anwohnerin, eine ältere Dame, stört sich am Sandkasten: „Die Kinder bleiben keineswegs nur in dem Sandkasten drin, kann man denen auch nicht verdenken. Was wir an Dreck haben! Im Stiegenhaus muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht.“

Bereits zu Beginn des Projekts gab es kritische Stimmen. Einige Anwohner beschäftigte beispielsweise die Frage, warum ein derartiges Projekt wenige hundert Meter von den Isarauen entfernt nötig sei. Man hätte stattdessen auch ein Viertel ganz ohne Grünanlagen wählen können.

Klage gegen Sperrung der Kolumbusstraße

Einem Bericht auf Bild.de zufolge hat ein Anwohner, Steffen Winkels, sogar Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, um das Pilotprojekt zu stoppen. Er wolle prüfen lassen, ob es rechtens sei, eine Durchfahrtsstraße für viereinhalb Monate zu sperren. Winkels wirft dem Bezirksausschuss außerdem Intransparenz vor. Man habe die Anwohner zu spät informiert, ihnen keine Möglichkeit gegeben, sich an der Entscheidung zu beteiligen.

Mittlerweile hat die hitzige Debatte um die Kolumbusstraße und die Sommerstraßen auch das Rathaus erreicht.