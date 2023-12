Streik-Hotline eingerichtet: „Massive Beeinträchtigungen“ bei Münchner S-Bahn – „Sehen Sie von Reisen ab“

Von: Lukas Schierlinger, Hannes Niemeyer, Lucas Sauter Orengo

Nächste Hiobsbotschaft für Pendler und Reisende in Deutschland: Am Donnerstagabend beginnt der nächste Streik. Betroffen davon ist auch die S-Bahn in München.

Update vom 7. Dezember, 18.25 Uhr: In etwas mehr als drei Stunden ist es soweit. Dann geht die GdL in ihren letzten Streik des Jahres 2023. Ab 22 Uhr legen die Lokführer ihre Arbeit nieder. Auswirkungen hat das auch auf die Münchner S-Bahnen. Weitere Infos sehen Sie in den Updates weiter unten.

Update vom 7. Dezember, 13.52 Uhr: Wer ganz genau wissen möchte, wie die Münchner S-Bahnen heute ab Streikbeginn verkehren, kann auf einen Service der Deutschen Bahn zurückgreifen. Die DB hat eine Telefonhotline eingerichtet, erreichbar unter der Nummer 08000 99 66 33. Angekündigt ist, die S-Bahnen ab Streikbeginn in einem 60-Minuten-Takt verkehren zu lassen, die S8 soll in einem 20-, beziehungsweise 40-Minuten-Takt fahren.

Update vom 7. Dezember, 7.12 Uhr: An der Einschätzung für die zu erwartenden Beeinträchtigungen bei der Münchner S-Bahn (siehe Update unten) hat sich bislang nichts geändert. Auf s-bahn-muenchen.de findet sich vor den angekündigten Arbeitsniederlegungen ab Donnerstag nun ein expliziter Hinweis: „Bitte sehen Sie von Reisen während des GDL-Streiks ab oder verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt.“

GDL-Streik führt zu Beeinträchtigungen bei der S-Bahn München

Update vom 6. Dezember, 22.27 Uhr: Die Anzeichen verdichten sich, dass der ab Donnerstag einsetzende GDL-Warnstreik auch die Münchner S-Bahnen in Mitleidenschaft zieht. Auf der Internetseite der von der Deutschen Bahn betriebenen Münchner S-Bahnen ist nun jedenfalls ein entsprechender Hinweis zur Betriebslage zu finden. Wegen des Streiks erwarte man „bereits ab Donnerstag, 20 Uhr massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-Verkehrs“, heißt es dort. Die Beeinträchtigungen sollen „bis in die Nacht Freitag/Samstag andauern“.

Im Streik-Zeitraum sollen die S-Bahnen in einem 60-Minuten-Takt verkehren, die S8 soll in einem 20-, beziehungsweise 40-Minuten-Takt fahren.

Erstmeldung: München - Tagelanges Chaos - der Winter-Einbruch am vergangenen Wochenende hat den bayerischen Verkehr teils komplett lahmgelegt. Der Münchner Flughafen war zweimal komplett geschlossen, auch der Münchner Hauptbahnhof war dicht. Dazu gab und gibt es massive Beeinträchtigungen im Münchner Nahverkehr, besonders bei den S-Bahnen. Noch am Mittwoch (6. Dezember) fahren viele Linien nicht wie gehabt. Und jetzt die nächste Hiobsbotschaft: Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Nun ist ein neuer Streik angekündigt.

Streik bei der Deutschen Bahn: S-Bahn-Verkehr droht in München zum Erliegen zu kommen

Der Warnstreik solle demnach am Donnerstag (7. Dezember) am Abend starten und bis zum Freitagabend andauern. In dieser Zeitspanne sollen kaum Züge in Deutschland fahren. Betroffen seien demnach sowohl der Personen-, als auch der Güterverkehr. Letzterer soll ab 18 Uhr am Donnerstag mit dem Streik starten, der Personenverkehr um 22 Uhr folgen. Der Streik soll bis zum Freitag, 22 Uhr, dauern.

Der erneute GDL-Streik könnte auch den S-Bahn-Betrieb in München betreffen. © Daniel Karmann/dpa

S-Bahn-Betrieb in München vor Stillstand? Deutsche Bahn äußert sich

Damit droht auch ein erneutes Verkehrs-Chaos in und um München: Wie die Deutsche Bahn gegenüber unserer Redaktion erklärt, könne noch nicht klar bestätigt werden, dass auch der S-Bahn-Betrieb in der Landeshauptstadt München betroffen sei - es ist jedoch davon auszugehen. In Metropolen wie Berlin oder Hamburg ist bereits klar, dass der S-Bahn-Verkehr vom Streik betroffen sein werde.

