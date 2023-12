1-Euro-Ticket für Bayern kommt – teils bizarre Einschränkungen für Bahn-Kunden

Drucken Teilen

Ausführlich hat tz.de-Kolumnist Flaucherfranzl das neue 1-Euro-Ticket für Bayern unter die Lupe genommen. Zu bislang unbekannten Plänen berichtet auch ein Bahn-Insider.

Das neue 1-Euro-Fahrrad-Ticket für Regionalzüge und S-Bahnen wird die Verkehrswende in Bayern massiv beschleunigen. Montag bis Freitag ab 9 Uhr, im Winter sogar am Wochenende. Nicht aber zwischen München und Tegernsee, bei Vollmond, an den Geburtstagen von Markus Söders Töchtern oder wenn es drei Tage am Stück geschneit hat. Einige Einschränkungen hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) bereits offiziell bestätigt, um die bizarrsten ranken sich noch Gerüchte.

Neues 1-Euro-Ticket in Bayern: Nutzer müssen mit Sonderregeln rechnen

Verbürgt ist, dass Ticket-Nutzer nach dem Kauf beliebig oft umsteigen dürfen. Sie können mit ihrem Fahrrad den ganzen Tag durch Bayern reisen. Solange sie es nicht im Regionalexpress zwischen Memmingen und Hergatz, oder auf der Linie nach Furth im Wald tun. Unklar bleibt, ob für Nutzer des Fahrrad-Tickets eine Helmpflicht am Bahnsteig vorgesehen ist, berichtet ein Bahn-Insider. „Ebenso wenig, ob das Tragen klackernder Rennradschuhe grundsätzlich untersagt wird, um die Lärmbelastung für Nicht-Radler zu reduzieren.“

Erhältlich ist das neue Fahrrad-Ticket laut BEG an Fahrkartenautomaten sowie auf einschlägigen Webseiten. Ein App-Kauf ist Spekulationen zufolge nur bei Nebel möglich. Außer der ausgewählte Zug ist pünktlich. Der Bahn-Insider: „Wer Satteltaschen mittransportieren möchte, sollte damit rechnen, dass das Planungsteam noch eine Gewichtsobergrenze einführen wird.“

„Beginnen Sie zwei Tage vorher, Ihre Fahrradreise mit dem Zug zu planen“

Pikant: Für Fahrten innerhalb eines Verkehrsverbundes gelten weiterhin lediglich die Ticketangebote des jeweiligen Verbundes. Es solle jedoch evaluiert werden, inwieweit Gültigkeitseinschränkungen gegebenenfalls reduziert werden könnten, hieß es in einer BEG-Mitteilung. „Klingt kompliziert, ist es auch“, sagt dazu der Bahn-Insider. „Beginnen Sie mindestens zwei Tage vorher, Ihre Fahrradreise mit dem Zug zu planen, um nicht ungewollt zum Schwarzfahrer zu werden.“

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) kündigte vor dem Ticket-Start am 10. Dezember bereits an, man wolle das Ticket in den nächsten Monaten „weiterentwickeln“. Gerüchten zufolge sollen auf Sicht sogar Fahrten bis zum Tegernseer Bräustüberl möglich sein. Aber nur, wenn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder sinkt und Julian Nagelsmann als Nationaltrainer entlassen wird.

Flaucherfranzl auf tz.de In unregelmäßigen Abständen beleuchtet unser Kolumnist gesellschaftliche Entwicklungen rund um die Landeshauptstadt München. Folgen Sie ihm sogleich auf Instagram! Alle Beiträge finden Sie auf unserer Flaucherfranzl-Übersichtsseite. Fragen, Kritik oder Themenvorschläge? Melden Sie sich per Mail: flaucherfranzl@tz.de.