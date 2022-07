Konzert-Highlights in München: Top-Stars geben sich die Klinke in die Hand - Großer Überblick

Von: Nadja Pohr

Am 20. August will Schlagersängerin Helene Fischer ein Rekord-Konzert in München veranstalten (Archivbild). © IMAGO/Eventpress/Hannes Magerstaedt

Der Veranstaltungsplan für den Sommer in München ist bestens bestückt: Helene Fischer plant ein Mega-Konzert, Robbie Williams folgt darauf und im September spielt Ed Sheeran in der Isar-Metropole.

München - Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kehrt langsam wieder Leben in die Kultur- und Veranstaltungsbranche zurück. Einige Highlights gab es in München bereits: Die Fantastischen Vier feierten eine Hip-Hop-Party im Dauerregen, wenige Wochen später rockten Guns N‘ Roses das Olympiastadion und Hollywood-Star Johnny Depp war zu Gast auf dem Tollwood-Festival. Und auch in den kommenden Wochen und Monaten wird noch einiges in München geboten sein. Viele Stars sind im Sommer zu Gast und spektakuläre Shows stehen bevor.

Konzert-Highlights in München: Helene Fischer mit Mega-Konzert auf dem Messegelände

Vor allem der August bietet einige Knaller-Konzerte. Fans dürfen sich unter anderem auf Andreas Gabalier freuen. Der selbsternannte „Volks-Rockn‘ Roller“ kommt am 6. August mit seiner Tour „Back to Live Open-Airs 2022“ auf das Messegelände. Zwei Wochen später, am 20. August, wird Schlagersängerin Helene Fischer dort ebenfalls auftreten und ein Rekord-Konzert in München veranstalten. 150.000 Zuschauer können zu der „spektakuläre Show voller musikalischer und visueller Höhepunkte“ kommen - Karten für das Mega-Konzert sind noch erhältlich.

Und auch Robbie Williams sowie weitere Stars treten im August noch vor Münchner Publikum auf:

6. August: Andreas Gabalier, Messegelände München

20. August: Helene Fischer, Messegelände München

27. August: Robbie Williams, Messegelände München

30. August: Kool Savas, TonHalle

31. August: Mathea, Muffatwerk

Im September kommt Mega-Star Ed Sheeran nach München

Das Konzertangebot im September ist ebenfalls vielversprechend. Neben Rapper Haftbefehl, der am 4. September in der Tonfabrik auftritt, kommt auch Peter Maffay (8. September) nach München in die Olympiahalle. Und am 12. September spielt als weiteres Highlight Mega-Star Ed Sheeran im Olympiastadion. Ende September werden unter anderem noch Michael Patrick Kelly, Machine Gun Kelly und Michael Schulte erwartet.

4. September: Haftbefehl, Theaterfabrik

8. September: Peter Maffay, Olympiahalle

12. September: Ed Sheeran, Olympiastadion

24. September: Michael Patrick Kelly, Olympiahalle

25. September: Machine Gun Kelly, Olympiahalle

26. September: Michael Schulte, Freiheitshalle

