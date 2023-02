Exklusives Live-Konzert von Depeche Mode in München: Hier könnte der geheime Spielort sein

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Depeche Mode spielen am Sonntag, 19. Februar, ein exklusives Konzert in München, für das nur 20 Fans Tickets gewinnen können. Der Ort ist noch geheim.

München - Nur 20 Plätze stehen für das exklusive Konzert von Depeche Mode zur Verfügung: Am Sonntag, 19. Februar, treten Dave Gahan und Martin Gore an einem bisher noch geheimen Ort in München auf und führen ein 30-minütiges Live-Set vor. Dabei werden sie auch Lieder ihres neuen Albums „Memento Mori“ spielen. Die Tickets lassen sich nirgends kaufen, sie können lediglich bei einem Gewinnspiel ergattert werden. An der Verlosung lässt sich noch bis Donnerstag, 16. Februar, über die Website von Depeche Mode teilnehmen.

Auch wenn ihre Teilnahme am Konzert dem Zufall überlassen bleibt: Fans aus München meinen bereits jetzt zu wissen, wo der geheime Gig stattfinden wird. Dabei soll es sich um einen Saal handeln, den viele Einwohner sicherlich kennen.

Konzert von Depeche Mode in München: Gerüchte über geheimen Spielort

„Die Hinweise verdichten sich“, schreibt die Fanseite DEPECHE MODE Monument in einem Facebook-Post, „dass der Auftritt im Studio 1 des Funkhauses des Bayerischen Rundfunks stattfinden wird.“ Dieses Gerücht gehe in diversen Diskussionen in den sozialen Netzwerken um. „Zumindest Depeche Mode-Fans aus München und Umgebung haben daran keinerlei Zweifel.“

Depeche Mode gehen 2023 auf Welt-Tournee. Doch schon im Februar spielen sie ein exklusives Geheim-Konzert vor nur wenigen Fans in München. © IMAGO/Future Image (links, Dave Gahan) und IMAGO/ZUMA Wire (Martin Gore)

Für die Location spricht durchaus, dass der Radiosender Bayern 1 zu dem Konzert eingeladen hat und der BR aller Voraussicht nach seine eigenen Räumlichkeiten nutzen wird. Allerdings mutet der Saal, der etwa 400 bis 500 Personen beherbergen kann, doch etwas überdimensional angesichts der 20 zu gewinnenden Karten an. Laut der Website Musikerlebnis.de handelt es sich dabei um den größten der drei Säle der Rundfunkanstalt.

Depeche Mode gehen 2023 mit Album „Memento Mori“ auf Welttournee

Im Vergleich zum Münchner Olympiastadion, in dem Depeche Mode am 20. Juni spielen, wirkt das Studio 1 wiederum wie ein gemütliches Wohnzimmer. Martin Gore und Dave Gahan gehen 2023 auf Welttournee und machen neben München auch Halt in Städten wie Berlin, Frankfurt und Düsseldorf. Ihre bisher längste Konzertserie hatten sie 2017 bis 2018 mit der „Global Spirit“-Tour, damals noch gemeinsam mit dem 2022 verstorbenen Bandmitglied Andrew Fletcher.

Am Freitag erhalten alle glücklichen Gewinner der Verlosung dann die Auflösung per Mail, wo das Konzert in München tatsächlich stattfinden wird.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)