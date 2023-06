Kostenlos Sonnencreme zapfen: Stadträte beantragen Spender für Freibäder und Seen in München

Von: Sascha Karowski

In den Niederlanden können Menschen in diesem Sommer an Hunderten Orten kostenlos Sonnencreme erhalten. In München wünschen sich ÖDP und München-Liste das auch. © Anp Dingena Mol

An den Münchner Seen und in den Freibädern sollen Sonnencreme-Spender installiert werden. Das beantragen ÖDP und München-Liste. Vorbild sind die Niederlande.

München - Die Fraktion ÖDP/München-Liste setzt sich mit einem Stadtratsantrag für die Aufstellung von kostenlosen Sonnencreme-Spendern an den beliebtesten Sommer-Hotspots in München ein. Ziel ist es, allen Bürgern eine einfache und kostenlose Möglichkeit zu bieten, sich vor den schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung zu schützen. Bei positiver Resonanz plant die Fraktion, Kontakt mit Krankenkassen und dem bayerischen Gesundheitsministerium aufzunehmen, um die langfristige Finanzierung zu klären.

Stadträte beantragen Spender für Freibäder und Seen in München: Risiko von Hautkrebs soll minimiert werden

Die derzeitige UV-Strahlung in München sei besonders hoch, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher sei es von entscheidender Bedeutung, angemessenen Sonnenschutz zu verwenden, um Hautkrebs und anderen damit verbundenen Krankheiten vorzubeugen. In den vergangenen Jahren sei die Anzahl der Hautkrebserkrankungen in Deutschland stark angestiegen, und allein im Jahr 2019 hätten über 115 000 Personen aufgrund dieser Krankheit stationär behandelt werden müssen.

In den Niederlanden wurde bereits auf diese Herausforderung reagiert, indem kostenlose Sonnencreme-Spender für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung gestellt wurden. Erste Erfahrungen zeigten, dass dieses Angebot von der Bevölkerung gut angenommen werde. Zudem könnten im Nachbarland bereits vorhandene Desinfektionsmittel-Spender genutzt werden, die während der Corona-Pandemie aufgestellt wurden. Dadurch könnten teure Infrastrukturinvestitionen vermieden werden.

Sonnencreme-Spender in München: Tobias Ruff hofft, dass noch in diesem Jahr welche aufgestellt werden

„So schön der Sommer in München ist, so gefährlich kann die Sonne für unsere Haut sein“, sagt Fraktions-Chef Tobias Ruff. Daher sei es wichtig, regelmäßig Sonnencreme zu verwenden, um Hautkrebs und anderen Krankheiten vorzubeugen. „Durch kostenlose Sonnencreme-Spender können wir es allen Münchnern ermöglichen, sich regelmäßig einzucremen und schaffen ein öffentliches Bewusstsein für die Gefahren der UV-Strahlung. Wir hoffen sehr, dass noch heuer die ersten Spender an Sommer-Hotspots aufgestellt werden.“