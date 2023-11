Gesundheitsministerin Judith Gerlach will die Brustkrebs-Vorsorge verbessern

Von: Susanne Sasse

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach würdigt die Arbeit des Vereins Brustkrebs Deutschland. Pink Charity Night-Organisator Michael Link freute sich über ihr Kommen. © Heinz Weissfuss

Brustkrebs geht jeden an! Wie wahr dieser Satz ist, zeigt sich bei der Pink Charity Night zum 20. Geburtstag des Vereins Brustkrebs Deutschland am 24. November 2023 gleich zu Beginn überdeutlich.

„Da sitzt meine Lebensretterin im Publikum, ich habe das nicht gewusst und bin jetzt total gerührt“, eröffnet Ursula Heller ihre Moderation - und der versierten Fernsehfrau versagt merklich die Stimme. Denn am Tisch, direkt vor der Bühne im Ballsaal des München Marriott Hotels, sitzt Dr. Friederike Hagemann, die Chefin der Mammachirurgie im Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität. „Sie hat mich vor fünf Jahren operiert und mir das Leben gerettet - und die Brust, die sie operiert hat, ist jetzt auch viel straffer“, erzählt Ursula Heller mit einem Schmunzeln.

Pink Charity Night 20 Jahre Brustkrebs Deutschland im Hotel Marriott München: Vereinsgründerin Renate Haidinger (v. li.) mit Sängerin Maggi Reilly und Moderatorin Ursula Heller. © Heinz Weissfuss

Vereinsgründerin Renate Haidinger war selbst an Brustkrebs erkrankt

Wie geht man mit Brustkrebs um? Niemand könnte diese Frage besser beantworten als Vereinsgründerin und Wissenschaftsjournalistin Renate Haidinger. Sie selbst bekam vor gut 20 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Den Schrecken darüber hat sie in Energie umgewandelt und ein riesiges Netzwerk für die Betroffenen geknüpft. Alleine die kostenlose Beratung des Vereins nutzen mehr als 8000 Frauen pro Jahr. Insgesamt hat der Zusammenschluss seit der Gründung mehr als 100 000 Frauen unterstützt. „Das Gute ist, dass wir uns nur durch Spenden finanzieren, so können wir auch schimpfen und unangenehme Wahrheiten aussprechen, da wir von niemandem abhängig sind“, erklärt Haidinger ihr Konzept. Sie rät allen Brustkrebspatientinnen, sich genau zu informieren und spezialisierte Zentren aufzusuchen, wo verschiedene Experten zusammenarbeiten.

Die Weltstars Maggi Reilly und Taco begeisterten die Gäste und sangen sogar im Duett. © Heinz Weissfuss

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach will Früherkennung stärken

„Der Verein ist unheimlich wichtig, da er die Menschen erreicht und Brustkrebs ein trauriger Spitzenreiter unter den tödlichen Krankheiten bei Frauen ist“, stellt die neue bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach klar. Sie reiste direkt von Berlin aus an, wo sie im Bundesrat erstmals auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach getroffen war. Zurück in München schmiss sie sich dann schnell in ein pinkes Kleid. „Das habe ich schon lange, sich für jeden Anlass ein neues Kleid zu kaufen, ist nicht nachhaltig“, sagt die 38-Jährige.

Engagieren sich schon lange beim Verein Brustkrebs Deutschland im Marriott: (v. li.) Natalie Schmid mit Cord Troebst und Andrea Sixt. © Heinz Weissfuss

Das Thema Vorsorge liege ihr sehr am Herzen, betont sie: „Ich bin froh, dass Vorsorge in meiner Altergruppe ganz normal geworden ist, aber ich bin sicher, wir können noch viel mehr Leben retten, zum Beispiel, indem wir vermehrt anonymisierte Gesundheitsdaten nutzen, um dem Krebs noch besser und genauer auf die Spur zu kommen“, erklärt die neue Ministerin. Alleine in Bayern erkranken jährlich 10 000 Frauen, 2800 sterben. Obwohl die Medizin große Fortschritte macht, ist noch viel zu tun.

Patricia Riekel: „Früher war Brustkrebs ein absolutes Tabu-Thema“

„Ich habe zwei gute Freundinnen wegen Brustkrebs verloren“, erzählt Patricia Riekel und fügt an: „Früher war das Thema Krebs tabu, man schämte sich und keiner sprach darüber. Das hat sich sehr gebessert, heute weiß man, wie wichtig Vorsorge ist.“ Auch, wenn man als Kassenpatientin hier einiges an Geduld aufbringen muss. „Ich habe im September wegen eines Termins für die Mammografie angerufen und für April einen Termin bekommen“, erzählt Natalie Schmid, die sich seit Langem für Brustkrebs Deutschland engagiert.

Dass Ursula Heller vor fünf Jahren spontan zur Mammografie ging, war Zufall

Dr. Friederike Hagemann hat vor fünf Jahren Ursula Heller operiert. Sie leitet die Mammachirurgie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität. © Oliver Bodmer

Dass Ursula Heller ihren Brustkrebs vor fünf Jahren frühzeitig entdeckte, war übrigens reiner Zufall. Sie hatte einen Vormittag frei und ging spontan zu einem Mammografiezentrum. „Ich fragte, ob sie einen Termin haben, und tatsächlich hatte jemand kurzfristig abgesagt. Das rettete mein Leben“, so Heller. „Der Krebs zeigt einem, dass alles endlich ist“, fasst Schauspielerin Katerina Jacob das Gefühl zusammen, das viele der Gäste des Abends kennen. Umso wichtiger ihr Credo: Das Leben feiern!

