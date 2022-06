Kostenlose Corona-Tests in München: Referentinnen fordern weiteres Angebot - „Beschränkung reicht nicht aus“

Von: Sascha Karowski

Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy kontert Karl Lauterbach. © Haag

Gegen die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, die kostenlosen Corona-Bürgertests einzuschränken, regt sich Widerstand. Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy und Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek wenden sich gegen das Vorhaben.

München - Die Stadt kontert Lauterbach: Sozialreferentin Dorothee Schiwy und Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek bestehen darauf, dass weiterhin kostenlose Corona-Bürgertests angeboten werden sollen. Diese seien unverzichtbar, damit Menschen, die zum Beispiel in stationären Pflegeeinrichtungen leben, regelmäßig Besuch von Verwandten und Freunden bekommen können.

Münchens Sozialreferentin Dorothee Schiwy: „Eine Beschränkung auf vulnerable Gruppen reicht nicht aus“

„Eine Beschränkung der kostenlosen Tests auf vulnerable Gruppen reicht nicht aus“, meint Schiwy. Die vom Bund finanzierten Bürgertests gibt es vorerst bis Ende Juni. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte angekündigt, die Testmöglichkeiten einschränken zu wollen.

Für die besonders vulnerablen Zielgruppen müsse umgehend eine stabile Lösung gefunden werden, wie Kontakte aufrechterhalten werden können und Teilhabe ermöglicht werden kann, sagt Schiwy. Vor dem Hintergrund des Pflegepersonalmangels sei es nicht vertretbar, die Testdurchführung wieder auf die Schultern der Einrichtungen zu legen. Zudem müssen auch Angehörige vulnerabler Gruppen, die selbständig leben, weiterhin ungehindert die Möglichkeit der Teilhabe an der Gemeinschaft haben, zum Beispiel an den Angeboten der Altenhilfe, des Sozialen Mittagstischs und der Seniorenbildung.

Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Bürgertests müssen beibehalten werden“

„Wenn vor der Inanspruchnahme dieser Angebote ein Covid-Test selbst gezahlt werden muss, konterkariert das diese Leistung“, so Schiwy. Und Beatrix Zurek ergänzt: „Gerade in der derzeitigen Situation, in der das gesellschaftliche Leben wieder Fahrt aufnimmt, müssen die kostenlosen Bürgertests, die in München stadtweit in einem breiten Angebot zur Verfügung stehen, beibehalten werden.“