„Personalmangel dramatisch“: Münchner Praxen müssen Patienten vertrösten

Von: Andreas Beez

Diese Untersuchung rettet viele Leben: Bei der Darmspiegelung können Krebsvorstufen rechtzeitig erkennt und beseitigt werden, noch bevor sie zu einem Tumor entarten. © TPG RF / Kzenon

Darmspiegelungen retten Leben. Aber wegen Personalmangels müssen immer mehr Arztpraxen ihre Patienten vertrösten.

München – Wie wertvoll und effizient konsequente Krebsvorsorge sein kann, zeigt sich kristallklar beim Thema Darmspiegelungen. Nach Schätzungen von Experten konnten in den letzten zehn Jahren allein durch Vorsorgekoloskopien bereits mehr als 180 000 Menschenleben gerettet werden. Damit entpuppt sich das 2002 eingeführte Darmkrebsscreening als beispiellose Erfolgsgeschichte. Derzeit haben Frauen ab 55 und Männer ab 50 alle zehn Jahre Anspruch auf eine Darmspiegelung, um Krebsvorstufen wie Polypen rechtzeitig zu erkennen.

Diese können im Rahmen des ambulanten Eingriffs unter Dämmerschlafnarkose schonend entfernt werden, noch bevor sie zu Krebs entarten. Aus diesem Grund werben Ärzte gebetsmühlenartig dafür, dass möglichst viele Menschen ihre Vorsorge-Chancen nutzen sollten.

Doch gleichzeitig müssen immer mehr Arztpraxen ihre Patienten vertrösten, Koloskopie-Termine verschieben oder sogar absagen. Der Grund: akuter Personalmangel. „Wir finden einfach keine Mitarbeiter mehr, die uns bei den Darmspiegelungen assistieren“, berichtet Dr. Berndt Birkner in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Erfahrener Gastroentereologe und Spezialist für Darmkrebs-Vorsorge: Dr. Berndt Birkner. © privat

Keine Mitarbeiter zu finden: Münchner Krebsvorsorge-Praxis droht das Aus

Der Fall des renommierten Münchner Gastroentereologen ist ein Paradebeispiel für den Krebsvorsorge-Irrsinn. Birkner gehört zu den besonders engagierten Verfechtern von Darmspiegelungen zur Früherkennung von Kolonkarzinomen, wie Dickdarmkrebs in der Fachsprache genannt wird.

Seit vielen Jahren engagiert er sich dafür unter anderem als Kuratoriumsmitglied in der Felix-Burda-Stiftung, zudem ist er Gründungsmitglied und seit Dezember 2022 Präsident des Vereins „Netzwerk gegen Darmkrebs e.V.“ Für seine ehrenamtliche Arbeit verlieh ihm Ministerpräsident Söder bereits 2011 - damals noch als Staatsminister - das Bundesverdienstkreuz am Bande. In seiner Praxis am Max-Weber-Platz, nur einen Steinwurf vom Uniklinikum rechts der Isar entfernt, hat Birkner schon tausende Patienten koloskopiert und nicht wenigen von ihnen das Leben gerettet.

Doch damit könnte bereits im nächsten Monat Schluss sein. Denn Birkner findet einfach keine Medizinischen Fachangestellten (MFA) mehr, die ihm bei der Darmspiegelung assistieren. „Der Markt ist wie leergefegt. Ich habe schon alles mögliche versucht, um neue Mitarbeiter zu aquirieren - leider vergebens“, berichtet der Mediziner im Gespräch mit Münchner Merkur und tz. „Doch ohne MFA kann ich nicht arbeiten. Wenn nicht ein Wunder passiert, muss ich im April meine Praxis schließen.“

Ärzte-Sprecher: „Es fehlt an Wertschätzung für die Mitarbeiter - und letztlich an Geld“

Vieler seiner Kollegen stehen vor ähnlichen Problem. Das bestätigt Professor Leopold Ludwig, 2. Vorsitzender des Bundesverbands niedergelassener Gastroentereologen, gegenüber unserer Redaktion: „Die Personalnot trifft uns alle. Das Problem besteht schon seit einigen Jahren, und Corona hat die Situation zusätzlich verschärft. Seitdem haben sich noch mal weitere MFA aus ihrem Beruf verabschiedet“, berichtet der Mediziner, der im baden-württembergischen Dornstadt praktiziert, rund 135 Kilometer Luftlinie von München entfernt.

Es werde für Arztpraxen landauf, landab immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Die Gründe seien vielfältig. „Es mangelt an Wertschätzung - und letztlich auch an Geld. Wir brauchen eine bessere Bezahlung für diese Berufe. Aber die Arztpraxen allein können diese Mehrausgabe nicht erwirtschaften. Staatliche Bonuszahlungen wären eine Möglichkeit“, fordert Ludwig.

Sein Kollege Birkner hat in diesem Zusammenhang bereits Steuererleichterungen für medizinisches Personal vorgeschlagen - ein Vorstoß, der ihm viel Gegenwind einbrachte. Schließlich verdienten die Ärzte genug, um ihre Mitarbeiter besser bezahlen zu können, so das Argument der Kritiker. Birkner ist anderer Meinung: „Für einen niedergelassenen Mediziner ist es es auf der Basis des derzeitigen Vergütungssystem kaum möglich, alle Gehaltsvorstellungen der wenigen verfügbaren Mitarbeiter zu erfüllen.“

Medzinische Fachangestellte in Arztpraxen: Über 10 000 offene Stellen

Darmkrebs lässt sich in sehr vielen Fällen vermeiden: Bei einer Vorsorge-Darmspiegelung kann der Arzt Krebsvorstufen wie Polypen (auf diesem Foto als rote Knospen dargstellt) erkennen und mithilfe eines filigranen Instruments (Drahtschlinge) abtragen. © Science Photo Library / Christop

Eine MFA in einer Facharzt-Praxis verdient in München je nach Tätigkeit ungefähr 2600 bis 4000 brutto im Monat - und damit weitaus mehr als in vielen ländlichen Regionen. Trotzdem gilt dieser Verdienst gerade in teuren Städten und Ballungsräumen als nicht sonderlich attraktiv. Das ist - neben der mitunter extremen Arbeitsbelastung- offenbar einer der Gründe, warum sich immer mehr Medizinische Fachangestellte aus ihrem Beruf verabschieden.

Inzwischen sprechen Experten von einem Engpassberuf. So hat sich die Zahl der offenen Stellen in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht, im vergangenen April warne über 10 000 Stellen unbesetzt, berichtet der Verband medizinischer Fachberufe. Besonders hart treffe der Personalmangel Arztpraxen im ländlichen Raum. Dort sei „die Verfügbarkeit von nicht ärztlichem medizinischem Personal noch angespannter“, berichtete Barbara Kronfeldner, Referatsleiterin Medizinische Fachangestellte, jüngst bei einem Vortrag in München.

Drei Viertel der Medizinischen Versorgungszentren in ländlichen Regionen gaben bei einer Befragung an, dass die Verfügbarkeit von MFA schlecht bis sehr schlecht ist. Auch in den Städten spitzt sich das Problem immer mehr zu. Dr. Birkner: „Der Personalmangel ist wirklich dramatisch. In letzter Konsequenz kostet die Personalnot Menschenleben. Deshalb muss unbedingt etwas geschehen, um die Situation zu entschärfen.“

