„Kreuzlinger Feld“ Germering: Neues Quartier mit wertvoller Infrastruktur

Mit dem nachhaltigen Projekt „Kreuzlinger Feld“ Germering, soll nicht nur mehr Wohnraum geschaffen werden, sondern auch genug Platz für die Geschäfte des täglichen Lebens. © Kreuzlinger Feld

Das „Kreuzlinger Feld“ Germering ist ein nachhaltiges Projekt. Es lädt dazu ein, den Germeringer Westen noch attraktiver zu gestalten. Wie, das erfahren Sie hier.

Ein neues nachhaltiges Quartier mit Nahversorgung, rund 600 Wohnungen, davon etwa 190 geförderte Mietwohnungen, circa 350 Grundschulplätze und vier bis sechs Kita-Gruppen für Germering. Mit einem Freibad, einem Sportverein und dem Germeringer See, bietet der Germeringer Westen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern eine Fülle an Freizeitmöglichkeiten. Für die täglichen Erledigungen müssen die Anwohner derzeit jedoch teilweise weite Wege auf sich nehmen. Deswegen sollen auf dem Kreuzlinger Feld u. a. ein Nahversorger, Ärzte und Bäcker neu entstehen.

Neuer Wohnraum für alle Bedürfnisse

Insgesamt sollen auf dem Kreuzlinger Feld rund 600 1-5-Zimmer-Wohnungen entstehen. Davon sind 190 Einheiten sozial gefördert – mit einem Mietpreis ab 9 Euro/m². Zum Planungskonzept gehören außerdem barrierefreie Mehrgenerationenwohnungen. So entsteht auf dem „Kreuzlinger Feld“ ein lebendiges Quartier mit viel Grün, Begegnung und Miteinander.

Das Projekt „Kreuzlinger Feld“ Germering berücksichtigt weitreichende, grüne Flächen. © Kreuzlinger Feld

Nahversorgung in Germering West: Alles nah – alles da

Das Wohnquartier auf dem „Kreuzlinger Feld“ bietet Raum für eine Versorgung mit dem täglichen Bedarf, wie beispielsweise Bäcker, Supermarkt, Café, Apotheke und Arztpraxen direkt vor Ort. Es gibt viele gute Gründe, das Auto stehenzulassen. Dies entlastet dann auch die Verkehrsbelastung für die Nachbarn.

„Kreuzlinger Feld“: Nachhaltig grünes Konzept

Auf dem Kreuzlinger Feld wird Nachhaltigkeit gelebt. Im Vergleich zu einer klassischen Reihen- und Doppelhausbebauung werden deutlich weniger Flächen versiegelt. Außerdem werden beim Bau insbesondere Materialien aus der Region verwendet und die Dächer werden begrünt. Insbesondere die großzügig grüne Freiflächenplanung sorgen zudem für viel Licht und Freiraum.

Das „Kreuzlinger Feld“ ist im Inneren komplett autofrei geplant. Zudem wird es Carsharing-Stationen, öffentliche Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder und zwei Paketstationen geben. Eine extensive Begrünung der Dächer und Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung runden das klimafreundliche Konzept ab.

Mehr Kitas und genug Platz für Kinder – das will das Projekt „Kreuzlinger Feld“ verwirklichen. © Kreuzlinger Feld

Im Quartier selbst geben auf der großzügigen Promenade und den vielen grünen Wohngassen Fußgänger, Radlfahrer und spielende Kinder den Ton an.

„Kreuzlinger Feld“: Mehr Platz für Kinder in Germering

Studien belegen: In den nächsten Jahren werden die bestehenden Schulen in Germering – ganz unabhängig vom Projekt auf dem Kreuzlinger Feld – an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Stadt Germering hat sich deswegen auf dem Kreuzlinger Feld Flächen gesichert, um die dringend benötigten Grundschul- und Kita-Plätze zu realisieren. So werden im „Kreuzlinger Feld“ 16 neue Grundschulklassen für rund 350 Kinder und mindestens vier bis sechs neue Kita-Gruppen entstehen, die allen Germeringern zugutekommen.

Hier sollen Nahversorgung, etwa 600 Wohnungen, rund 350 Grundschulplätze und einige Kita-Gruppen für Germering entstehen. © Kreuzlinger Feld

Bürgerentscheid am 24. April: Ein Nein, das für Germerings Zukunft steht

Wir Menschen sagen gern „JA!“, wenn wir etwas unterstützen und befürworten wollen. Beim Bürgerentscheid am 24. April in Germering ist das anders: Hier sprechen sich die Germeringer FÜR das Wohnquartier am Kreuzlinger Feld aus, wenn Sie mit „NEIN“ stimmen. Was auf den ersten Blick verwunderlich wirkt, hängt mit der Fragestellung des Bürgerentscheids zusammen: Denn diese zielt auf die Verhinderung der Planungen zum Wohnquartier und allen damit verbundenen Mehrwerten für ganz Germering ab.

Das „Kreuzlinger Feld“ bietet genügend Platz für Neubauten. © Kreuzlinger Feld

Kurz: Mit einem „NEIN“ beim Bürgerentscheid stimmen Germeringer für das „Kreuzlinger Feld“ – und damit für eine Weiterentwicklung Germerings, für neue Wohnungen, eine Grundschule, Kita-Plätze, einen Nahversorger und vieles mehr.

Alle aktuellen Informationen zum Bürgerentscheid und zum geplanten Wohnquartier „Kreuzlinger Feld“ finden Sie unter: www.kreuzlinger-feld.de

Mit dem Projekt „Kreuzlinger Feld“ werden auch Wohnmöglichkeiten für ältere Generationen berücksichtigt. © Kreuzlinger Feld

Kontakt

Vilgertshofer Wohnbau GmbH & Co. KG

Am Hartholz 1

82239 Alling

Telefon: +49 8141 827920

Mail: info@kreuzlinger-feld.de

Web: www.kreuzlinger-feld.de