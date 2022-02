Krieg in der Ukraine: Münchens OB stellt umstrittenem Dirigenten ein Ultimatum

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Die Münchner Philharmoniker spielen unter der Leitung von Dirigent Valery Gergiev zur Eröffnung der Isarphilharmonie im Orchestersaal. © Peter Kneffel/dpa

Der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, hat in der Vergangenheit die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt. Jetzt hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dem Musiker ein Ultimatum gesetzt, um sich von der russischen Invasion in der Ukraine zu distanzieren.

Es sind deutliche Worte, die der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in einem Schreiben an den umstrittenen Chef-Dirigenten der Münchner Philharmoniker findet. „Ich habe gegenüber Valery Gergiev meine Haltung klargemacht und ihn aufgefordert, sich ebenfalls eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt“, sagte Reiter am Freitag.

OB setzt dem Chefdirigenten der Philharmoniker ein Ultimatum bis Montag

Dafür räumt ihm der OB nur ein Wochenende Bedenkzeit ein. „Sollte sich Valery Gergiev hier bis Montag nicht klar positioniert haben, kann er nicht länger Chefdirigent unserer Philharmoniker bleiben“, stellte Reiter klar.

Dirigent wegen Nähe zur russischen Politik schon länger umstritten

Gergiev steht wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unter Druck. 2014 hatte er einen offenen Brief unterzeichnet, in dem er die russische Annexion der Halbinsel Krim unterstützte. Auch damals hatte es Diskussionen wegen seines Engagements in München gegeben. Am Donnerstag hatte bereits der Mailänder Bürgermeister Beppe Sala dem russischen Dirigenten ein ähnliches Ultimatum wie jetzt Reiter gestellt. Er forderte von Gergiev „eine Erklärung zugunsten einer friedlichen Konfliktlösung“. Der Dirigent ist auch an der Scala in Mailand tätig.

Münchens OB Dieter Reiter wird in seinem Brief an Gergiev deutlich: „Gemeinsam mit den Orchestervertretern der Münchner Philharmoniker erwarte ich von Ihnen als Chefdirigent des Orchesters jetzt ein deutliches Zeichen der Distanzierung von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine, und damit ein klares Signal an die Stadtspitze, die Öffentlichkeit, die Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker und ihr Publikum bis Montag, 28. Februar. Anderenfalls werden wir das Vertragsverhältnis als Chefdirigent beenden müssen.“

Grüne Stadtratsfraktion war bereits 2018 gegen die Verlängerung des Vertrags

Zuvor hatte bereits Florian Roth, der Fraktionschef der Grünen/Rosa Liste im Stadtrat, eine solche Distanzierung Gergievs von der russischen Invasion in der Ukraine gefordert. „Ich kann und will mir nicht vorstellen, dass Gergiev ohne eine Verurteilung des Angriffskriegs seines Freundes Putins (dessen Syrien- und Ukrainepolitik er immer unterstützt hat) hier in München wie geplant ein Konzert der Münchner Philharmoniker dirigiert“, schrieb Roth Freitagfrüh auf Twitter. Die Grünen hatten sich bereits 2018 gegen die Verlängerung des Vertrages von Gergiev in München gestellt. Die Begründung damals: „In dieser Funktion, als Repräsentant der Stadt, vor Ort, aber eben auch weltweit, trägt er jedoch auch politisch eine herausgehobene Verantwortung. Dazu würde es gehören, eine gewisse Zurückhaltung zu üben bei einem politischen Engagement, das sich zu den freiheitlich-demokratischen Werten, für die auch die Landeshauptstadt steht, diametral im Gegensatz befindet. Zumindest wäre eine strikte Trennung zwischen privater politischer Überzeugung und seiner Rolle als international bekannter Künstler zu praktizieren.

Lesen Sie auch „Zutiefst menschenverachtendes Verhalten“: Nürnberger OB attackiert Putin - und will Ukraine Hilfe anbieten Marcus König, Oberbürgermeister von Nürnberg, verurteilt Wladimir Putin und den Angriff Russlands auf die Ukraine. Der CSU-Politiker fand deutliche Worte. „Zutiefst menschenverachtendes Verhalten“: Nürnberger OB attackiert Putin - und will Ukraine Hilfe anbieten Wie in Schweden: Münchens CSU will Krankenschwestern für Schulen - „Flexible Lösung“ Bekommen Münchens Schulen eigene Krankenschwestern? Die CSU beantragt genau das in einem Pilotversuch zu testen. Andernorts existiert das System bereits wieder. Wie in Schweden: Münchens CSU will Krankenschwestern für Schulen - „Flexible Lösung“