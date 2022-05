Schießerei in Milbertshofen: Verletzte Person gefunden

Von: Felix Herz

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Milbertshofen meldeten Zeugen Schüsse, die Polizei fand eine verletzte Person. Der Einsatz läuft. Vieles deutet auf einen Vorfall im Drogenmilieu hin.

München – Am späten Mittwochabend gegen 22 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe aus Milbertshofen: In der Keferloher Straße, zwischen Riesenfeldstraße und Schleißheimer Straße, seien Schüsse gefallen.

Sofort wurde in Großeinsatz ausgelöst, 30 Streifen sind im Einsatz. Vor Ort fanden die Beamten auch eine Patronenhülse und kurze Zeit später trafen sie auch eine verletzte Person an.

Schüsse in Milbertshofen – Bisher eine verletzte Person

Die verletzte Person war am Bein verwundet – laut Pressestelle der Polizei deutet alles auf eine Schusswunde hin. Bisher zeige sich der Verwundete jedoch nicht kooperativ, spreche kaum mit den Polizisten. Aktuell befindet er sich im Krankenhaus.

Derzeit laufen die Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Norden Münchens. Vieles deute auf Kriminalität im Betäubungsmittelbereich, beziehungsweise Drogenkriminalität hin. Das würde auch die Kooperationslosigkeit des Verletzten erklären, so die Polizei. Für die Bevölkerung bestehe daher keine Gefahr: „Es läuft jetzt keiner in München mit einer Waffe herum und stellt eine Bedrohung für die Bevölkerung dar“, so der Sprecher der polizeilichen Pressestelle.

Schießerei in München: Polizei im Einsatz

Für Mittwochabend wurden aber nicht mehr mit einer größeren Entwicklung in dem Vorfall gerechnet. Die Fahndung laufe aber erstmal weiter, so der Pressesprecher. Am Donnerstag werde es dann eine Pressekonferenz geben, in der neue Informationen und Sachverhalte zu dem Vorfall dargelegt werden. (fhz)

