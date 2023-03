Krisensichere Jobs bei der Deutschen Bahn

Teilen

Spannender Job: Fahrdienstleiter:in in München und Umgebung © Deutsche Bahn

Du möchtest dauerhaft ein wichtiger Teil unseres Teams im Großraum München sein? Dann bewirb dich jetzt für die Umschulung zur Fahrdienstleiter:in bei der DB.

Als Fahrdienstleiter:in bist du der:die Lotsende auf den Schienen. Ohne dich fährt bei uns nichts, denn du bist dafür verantwortlich, dass der Personen- und Güterverkehr auf der Schiene reibungslos, sicher und pünktlich abläuft. Du steuerst und überwachst den Zugverkehr im Regel- und Störungsbetrieb und sorgst somit auch für die Sicherheit der Passagiere und des Zuges. Außerdem schreibst du Fahrpläne, überwachst Bahnübergänge und regelst den Rangierbetrieb. Ein Job mit viel Verantwortung, bei dem man immer hellwach sein muss! Und dabei bist du kein Einzelkämpfer, sondern arbeitest in einem tollen Team mit unseren Technikern, der Notfallleitstelle, den Lokführern und der Betriebszentrale.

Impressionen aus dem Berufsleben der Deutschen Bahn Fotostrecke ansehen

Auf den anspruchsvollen, abwechslungsreichen Job bereiten wir dich mit einer bezahlten Umschulung über 6 Monate vor. Danach arbeitest du auf Augenhöhe mit deinen Kolleg:innen im 3-Schicht-System im Stellwerk. Von dort aus behältst du den Überblick über das gesamte Streckennetz und den Bahnhof und steuerst den Betrieb.

Voraussetzungen für den Job als Fahrdienstleiter:in bei der Deutschen Bahn

Wenn du mindestens einen qualifizierenden Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium in beliebiger Fachrichtung vorweisen kannst, dann sind die Weichen schon richtig gestellt. Deine Deutschkenntnisse sollten zudem mind. auf B2-Niveau sein. Wenn du kein Problem mit Schichtdienst (auch an Feiertagen und Wochenenden) hast: Dann kann es mit deiner Umschulung zum: zur Fahrdienstleiter:in ja losgehen.

Jetzt bewerben

Die Deutsche Bahn bietet dir einen krisensicheren Job in Festanstellung und mit sicherem Gehalt – und das wohnortnah an vielen Standorten in und um München. Viele weitere Nebenleistungen wie eine betrieblich geförderte Altersvorsorge, Freifahrten und Fahrvergünstigungen warten auf dich. Nimm dir 5 Minuten Zeit und bewirb dich jetzt mit wenigen Klicks – auch mobil.

Kontakt

Deutsche Bahn AG

Potsdamer Platz 2

10785 Berlin

Web: www.db.jobs/de-de/fahrdienstleiter-muenchen.de

Jetzt bewerben