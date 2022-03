Aus Münchner Edeka: Kunde postet zwölf Ekel-Fotos auf Facebook - „Euer Ernst?“

Kunde postet Bild von seinem Einkaufswagen: „Wenn du vier Jahre nicht bei Kaufland warst“

In so einen Einkaufswagen passt ja allerhand hinein. Was zum Fluch werden kann, wenn man doch nur ein paar Kleinigkeiten mitnehmen wollte. Ähnlich geht es einem Twitter-User, der das Innenleben seines Wagens mit dem Internet teilt.