Berlin Berlin, du heiße Braut

Teilen

Impressionen des Musicals Ku‘damm 56 © Jörn Hartmann, Dominic Ernst

Ku’damm 56: Die aus der ZDF-Erfolgsserie bekannte Geschichte über eine rebellierende Jugend gegen unterdrückende Rollenmuster und konservative Werte erobert als Musical jetzt auch das Deutsche Theater in München.

Zwischen Wirtschaftswunder und Rebellion, zwischen Unterdrückung und Emanzipation, im lustvollen Kampf um die freie, die erste und die späte Liebe: Ku’damm 56 – Das Musical hat das Publikum am Berliner Theater des Westens im Sturm erobert. Jetzt setzt die Produktion ihre Erfolgsgeschichte jenseits der Hauptstadt fort. Im kommenden Winter singt ganz München: „Berlin Berlin, du heiße Braut!“

Hier geht‘s zum Ticketshop

Emotionsgeladene Songs und leidenschaftliche Choreografien

Es wird gelacht, es wird geweint, es wird getanzt, gestritten, geliebt … Ku’damm 56 – Das Musical erzählt die mitreißenden Geschichten der Tanzschulinhaberin Caterina Schöllack und ihrer drei Töchter Monika, Helga und Eva. Die prüden Moralvorstellungen der konservativen Mutter kollidieren mit den Sehnsüchten der Jugend nach Liebe, Selbstbestimmung und Aufbruch. Das Stück nimmt sein Publikum mit auf eine ebenso bewegende wie unterhaltsame Reise in die Berliner Nachkriegszeit. Die 1950er Jahre sind nicht nur geprägt von unzähligen Herausforderungen, sondern auch von völlig neuen mitreißenden Beats und dem Sound des Rock’n’Rolls.



Mehr Informationen

Prominentes Kreativteam

Das Musical basiert auf der gleichnamigen ZDF-Erfolgsserie Ku’damm. Die emotionsgeladenen Songs der Bühnenversion stammen aus der Feder der Erfolgs-Komponisten Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die schon große Pop-Hits u.a. für Rosenstolz, Sarah Connor, Max Raabe, Annett Louisan und Helene Fischer schrieben. In enger Zusammenarbeit mit Autorin Annette Hess formten sich die Szenen, die Dialoge, die Musik – und das gemeinsame Gefühl, dass diese universellen Geschichten über Frauen, die ihren Platz im Leben suchen, gerade heute erzählt werden müssen.



Impressionen des Musicals Ku‘damm 56 Fotostrecke ansehen

„Wir sind vom Erfolg des Musicals noch immer vollkommen überwältigt“, sagen Annette Hess, Peter Plate und Ulf Leo Sommer. „Dass Ku’damm 56 dem Publikum so unter die Haut geht – das fühlt sich gut an! Und wir freuen uns sehr, dass das Stück nun Berlin und das Theater des Westens verlassen darf, um sein Glück in München zu finden. Das macht uns wahnsinnig stolz und überglücklich. Wir freuen uns riesig auf das Gastspiel!“



Ku’damm 56 ist seit seinem sensationellen Erfolg in Berlin ohne Zweifel das Berlin-Musical: Im Theater des Westens am legendären Kurfürstendamm begeisterte es 15 Monate lang, von November 2021 bis Februar 2023, mehr als 300.000 Zuschauer*innen. Die Weltpremiere löste eine Welle der Euphorie bei Fans und Medien aus – zweimal wurde die Laufzeit verlängert. 2022 triumphierte die Produktion beim „Deutschen Musical Theater Preis“ und sahnte die Preise für „Bestes Musical“, „Beste Hauptdarstellerin“, „Bester Nebendarsteller“ und „Beste Komposition“ ab. Damit ist es das aktuell erfolgreichste deutsche Musical!



Jetzt Tickets kaufen

Die Geschichten der Schöllacks faszinieren über Generationen hinweg

Die drei Staffeln der TV-Serie („Ku’damm 56“, „Ku’damm 59“ und „Ku’damm 63“) hielten von 2016 bis 2021 ein Millionenpublikum in Atem. Das Schicksal der Familie Schöllack bewegt nicht nur die Menschen, die die 1950er erlebt haben, sondern auch deren Kinder und Kindeskinder. In Familien diskutieren 14-Jährige mit 80-Jährigen über dieses Jahrzehnt, es bilden sich Fanclubs, und im Streaming zählt Ku’damm 56 bis heute zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen.



Peter Plate erinnert sich: „Ulf und ich waren Riesenfans der Serie, wir haben uns eine Folge nach der anderen angeschaut. Eines Tages kam die Anfrage, ob wir Lust hätten, aus dem Material ein Musical zu schreiben. Ich habe noch nie in meinem Leben so schnell ‚Ja‘ gesagt!“



Vom 29.11. bis 17.12. können Sie Ku’damm 56 – Das Musical im Deutschen Theater München erleben.

Hier geht‘s zum Ticketshop

Kontakt

Deutsches Theater München Betriebs-GmbH

Schwanthalerstraße 13

80336 München

Tel.: 089 / 55 234 - 444

Fax: 089 / 55 234 - 101

Web: www.deutsches-theater.de