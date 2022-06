Tierische Rettung in München: Feuerwehr befreit acht Katzen aus brennender Wohnung

Von: Thomas Eldersch

Die Feuerwehr München konnte am Samstag acht Katzen aus einer brennenden Wohnung retten. © Feuerwehr München/Facebook

Die Feuerwehr München wurde zu einem Küchenbrand nach Bogenhausen gerufen. Vor Ort fanden die Retter acht Katzen, die zügig ins Freie gebracht wurden.

München – Die Münchner Feuerwehr musste am Samstagmittag zu einem Küchenbrand in München Bogenhausen ausrücken. In der Wohnung fanden sie neben dem lodernden Feuer auch acht Katzen. Die Helfer zögerten nicht und retteten eine nach der anderen aus der verrauchten Wohnung. Am Ende ging es zumindest für die Vierbeiner gut aus.

Küchenbrand in München: Acht Katzen aus brennender Wohnung gerettet

Gegen 12.05 traf der Notruf bei der Feuerwehr in München ein. In der Niedermayerstraße in Bogenhausen wurde ein Feuer gemeldet. Dort angekommen, stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Küchenbrand handelte. Schon vor der Tür konnten die Einsatzkräfte dichte Rauchschwaden aufsteigen sehen. Schnell wurden die Atemschutzgeräte umgeschnallt und die Floriansjünger machten sich auf in den dritten Stock.

In der Wohnung angekommen, bemerkten die Einsatzkräfte schnell, dass sich der Brand nur auf den Küchenbereich ausgebreitet hat. Die geübten Retter konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. In der Wohnung entdeckten sie außerdem noch acht Katzen. Sie brachten die Vierbeiner ins Freie. Zwei von ihnen mussten anschließend mit Sauerstoff versorgt werden. Im Pressebericht der Feuerwehr München heißt es dazu: „Zwei Katzen wurden von Feuerwehrmännern mit Sauerstoff behandelt und konnten mit liebevollen Streicheleinheiten wieder etwas aufgepäppelt werden.“ Nach der Rettungsaktion brachte die Besitzerin und Bewohnerin die Tiere selbst zu einem Tierarzt.

Küchenbrand in München: Schadenssumme im fünfstelligen Bereich

Insgesamt geht die Feuerwehr von einem Sachschaden in der Wohnung von rund 30.000 Euro aus. Die 56-jährige Bewohnerin wurde bei dem Brand nicht verletzt. Sie war zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs nicht in der Wohnung, schreibt die Polizei München in ihrer Pressemitteilung. Auch andere Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt. (tel)

