Paulaner-Spezi-Fans befürchten Namensänderung: Sprecherin erklärt den neuen Plan fürs Kultgetränk

Von: Lukas Schierlinger

„Paulaner Sunset“ soll in den USA durchstarten. © IMAGO / Manfred Segerer /Agentur Lehof

Was hat es damit auf sich? Aktuelle Beiträge sorgen für Spekulationen bei Paulaner-Spezi-Fans. Eine Namensänderung in Deutschland steht jedoch nicht bevor.

München – In einschlägigen Foren wurde bereits eifrig diskutiert: Müssen sich Paulaner-Spezi-Fans auf einen neuen Namen für das Kultgetränk einstellen? Auf Instagram sorgt der Account „paulaner.sunset“ seit einigen Wochen mit Beiträgen für Furore. Was steckt hinter den 0,33-Liter-Flaschen, die in der bewährten Spezi-Optik daherkommen?

Paulaner-Sprecherin Birgit Zacher stellt unmissverständlich klar: „In Deutschland soll Paulaner Spezi auch weiterhin Paulaner Spezi heißen!“ Ein externer Partner sei auf die Brauereigruppe zugekommen, „er möchte versuchen, das Kultgetränk auch in den USA bekannt zu machen“. Die erste Station ist Kalifornien.

Paulaner Spezi soll in den USA überzeugen – allerdings mit anderem Namen

„Die Idee hat uns überzeugt, allerdings war für uns von Anfang an klar: Das Produkt muss durch den unverwechselbaren Geschmack und den einzigartigen Look überzeugen“, erklärt die Paulaner-Sprecherin. In der Koexistenzvereinbarung mit der Brauerei Riegele (1974) ist jedoch festgelegt, dass Paulaner Spezi nur in Deutschland so heißen darf. Zacher: „In den USA wird es daher unter dem Markennamen ‚Paulaner Sunset‘ vertrieben.“

Auf Instagram läuft die Kampagne für das Sunset-Projekt bereits auf Hochtouren. Am besten lasse sich das Getränk als eine „Cola-Orange-Liebesbeziehung“ beschreiben, ist dort zu lesen. Werbevideos zeigen Strandbesucher, die sich vom Spezi aus der Sunset-Flasche überzeugen.

Seit Mittwochmittag (29. November) findet sich auf der Instagram-Seite auch eine Klarstellung der Brauerei aus München. Der Tenor: Für hiesige Spezi-Fans ändert sich erst einmal nichts. Was zumindest einen Fan laut Kommentar mächtig erleichtert: „Gotteidank.“

