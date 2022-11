Kultur für Alle - so geht es im Gasteig in Haidhausen weiter

Von: Leoni Billina

Auch während der Zwischennutzung soll der Gasteig in Haidhausen vor allem kulturell bespielt werden © Sigi Jantz

Endlich wieder Musik, Kunst, Leben in der Bude – der verwaiste Zustand des Gasteigs in Haidhausen könnte bald Geschichte sein. Vor der Sanierung wird ein Zwischennutzung erfolgen.

Aktuell steht das Gebäude leer. Alles, was sich früher an der Rosenheimer Straße abgespielt hat, ist längst nach Sendling ins HP8 gezogen. Der Plan: Umfangreiche Sanierungen, damit die Philharmonie wieder an ihren angestammten Ort zurückkehren kann.

Bevor die Sanierungen starten, sollen die Räume jedoch genutzt werden – und die aussichtsreichsten Bewerber sind, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, keine Unbekannten: Peter Fleming vom Elektroclub Harry Klein, Till Hofmann, Betreiber der Milla und des Lustspielhauses, Nepomuk Schessl von Münchenmusik und Michi Kern – der Guru aller Zwischennutzungen. Von ihm stammen Projekte wie das Sugar Mountain, Utopia oder Fluffy Clouds.

Jetzt wird mit der Stadt verhandelt

Noch sind nicht alle Hürden genommen. „Aktuell befinden wir uns in Vertragsverhandlungen mit der Stadt “, sagt Kern. Die hatte im Juni beschlossen, dass der Gasteig „von Kultur und Kreativwirtschaft zwischengenutzt“ werden soll und einen Bewerbungsaufruf gestartet. Und für das illustre Bewerber-Quartett schaut es gut aus.

Die Bewerbungsvorlage der Stadt macht klar, wie die Räume genutzt werden sollen: Ein Angebot mit möglichst großem Anteil an kostenlosen oder kostengünstigen kulturellen Nutzungen wird gefordert. Betont wird, dass Kulturschaffenden der freien Szene Proberäume zur Verfügung gestellt werden sollen – mit besonderem Augenmerk auf Diversität, kulturelle Bildung und soziale Initiativen.

Alle Ideen sind willkommen

„Sollte es zu einem Vertrag kommen, werden wir eine Ausschreibung machen für das Gebäude“, sagt Fleming. Jeder, der möchte, könne und solle sich dann bewerben und mitgestalten, sagt er – vom Verein über Konzertveranstalter, Jugendliche, die Freiräume brauchen und Musikerinnen bis hin zu bildenden Künstlern – alles ist möglich. Zunächst allerdings heißt es, einen Vertrag mit der Stadt auszuhandeln – möglichst noch vor Weihnachten. Dann könnte es losgehen – vor allem jetzt, wo auch die letzten Nutzer aus den Räumen des Gasteigs aus und im HP8 eingezogen sind.

Noch steht das Gebäude in Haidhausen leer © Markus Götzfried

„Seit August ist die Philarmonie leer, die Hochschule für Musik und Theater und die Volkshochschule sind ausgezogen“, sagt Michael Amtmann, Sprecher der Gasteig GmbH. Einem neuen Leben im Kultur-Klotz steht also nichts mehr im Wege.

Wann beim Gasteig die Bagger anrollen, ist indessen nicht absehbar. Im März hatte der Stadtrat das Baureferat beauftragt, einen Investor für die Generalsanierung zu suchen. Das europaweite Vergabeverfahren läuft. Der ursprüngliche Zeitplan, der die Fertigstellung bis 2025 vorsah, ist Makulatur.