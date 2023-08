„Wird gekuschelt, was das Zeug hält“: „Einsame Seelchen“ fanden im Tierheim München zueinander

Von: Adriano D'Adamo

Die beiden Chinchillas Rocky und Louise lieben sich sehr. Menschen mögen sie allerdings wenig. Jetzt sucht das Tierheim München ein neues Zuhause für das kuschelnde Paar.

München – Sie kamen einzeln ins Tierheim München, aber sind jetzt unzertrennlich. Die Rede ist von den beiden „einsamen Seelchen“ Rocky und Louise. Das Tierheim brachte die beiden Chinchillas zusammen und erkannte sofort, dass „die beiden ihr Leben nur noch gemeinsam bestreiten“ wollen, erklärten die Helfer.

Die Chinchillas Rocky und Louise lieben sich sehr. © Tierheim München

Fliegende Herzen und viel Kuscheln: Chinchilla-Paar liebt sich, aber mag keine Menschen

Nachdem Rocky und Louise sich kennengelernt haben, sind die Herzen „nur so geflogen und seit diesem Tag wird gekuschelt, was das Zeug hält“, beschrieben die Helfer des Tierheims München das erste Aufeinandertreffen der beiden Chinchillas.

Alle Infos zu Chinchillas in der Übersicht Gewicht: 400 bis 600 Gramm

Größe: 25 bis 30 cm (Körper ohne Schwanz)

Lebenserwartung: 10 bis 20 Jahre Herkunft: Ursprünglich in den südamerikanischen Anden beheimatet, insbesondere in Chile und Peru Physische Merkmale: Dichtes, weiches Fell mit hoher Haardichte

Große, dunkle Augen und große Ohren Charakterliche Merkmale: Aktiv in der Dämmerung und nachts

Intelligent und lernfreudig, können einfache Tricks erlernen

Rocky ist 2016 geboren worden und sehr zurückhaltend. Er ist kein Fan von Menschen und findet sie „ganz schön gruselig“. Louise ist elf Jahre alt und auch nicht sonderlich menschenbezogen. Sie ist eine sogenannte Fellbeißerin und nagt oft ihr eigenes Fell an. Für das Tierheim München ist das aber völlig in Ordnung, dass sie keine Menschen mögen. „Schließlich haben sie sich gegenseitig und das ist das Wichtigste.“

Das Tierheim vermittelt das kuschelnde Paar nur zusammen und wünscht sich für sie ein Chinchilla-freies Zuhause. Die Tierpfleger haben versucht, Rocky und Louise anderen Artgenossen vorzustellen, was aber „kläglich gescheitert“ ist. Für die beiden wäre ein eigenes Zimmer oder eine große Voliere ideal. Wer dem Chinchilla-Paar ein neues Zuhause geben will, kann sich bei Tierheim München unter der Telefonnummer 089 92100052 melden.

