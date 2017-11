Autofahrer übersieht Radler - dieser wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Wotanstraße in Laim ist ein Radler (34) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hat ihn aus Unachtsamkeit übersehen.

München - Am Dienstag gegen 6.10 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg mit seinem Pkw auf der Wotanstraße in München stadtauswärts. An der Kreuzung zur Margarethe-Danzi-Straße wollte der Fahrer nach rechts abbiegen. So berichtet es die Polizei in ihrem aktuellen Pressebericht.

Zur selben Zeit fuhr ein 34-jähriger Münchner mit seinem Fahrrad vorschriftsmäßig auf dem Radweg der Wotanstraße in nördlicher Richtung. An dieser Stelle ist die Benutzung des Radweges in beide Fahrtrichtungen erlaubt. An der genannten Kreuzung wollte er geradeaus weiterfahren. Aus Unachtsamkeit übersah der Autofahrer beim Rechtsabbiegen den herannahenden Fahrradfahrer.

Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stieß frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw. Der 34-jährige Fahrradfahrer trug einen Fahrradhelm und gelbe Oberbekleidung. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Dunkelheit, jedoch war die Kreuzung durch die Straßenbeleuchtung ausgeleuchtet. Zusätzlich waren die Fahrradlampen an dem Rad des 34-Jährigen eingeschaltet.

Bei dem Unfall erlitt der 34-jährige Radfahrer schwere Verletzungen und er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

