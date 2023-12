Feuerwehr-Einsatz in Münchner Wohnung: Retter stoßen auf Frauenleiche

Von: Lukas Schierlinger

Als Feuerwehrler die Wohnung betraten, fanden sie die tote Frau (Symbolbild). © Lutz Wallroth via www.imago-images.de

Ein Atemschutztrupp der Münchner Feuerwehr hat in einer Wohnung die Leiche einer Frau gefunden. Zuvor waren die Retter von Anwohnern gerufen worden.

München – Ein Feuerwehr-Einsatz im Münchner Stadtteil Laim hat am Mittwoch (29. November) ein tragisches Ende genommen. Gegen 21.30 Uhr waren Einsatzkräfte in die Camerloherstraße gerufen worden. Anwohner hatten im Treppenhaus Brandgeruch wahrgenommen. „Vor Ort bestätigte sich die Einsatzmeldung und es war ein leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Trotz intensiver Erkundung war die Ursache zunächst nicht feststellbar“, berichtet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Um einen Brand ausschließen zu können, kontrollierten Einsatzkräfte die Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Im 3. Obergeschoss reagierte niemand auf das Geräusch der Türklingel. „Da der Grund für den Brandgeruch in dieser Wohnung vermutet wurde, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstüre gewaltsam und fand eine leichte Verrauchung vor“, schreiben die Retter.

Feuerwehr findet Leiche in Münchner Wohnung

Im Zuge dessen kam es zu einem traurigen Fund: Als ein Atemschutztrupp die Wohnräume kontrollierte, wurde eine 84-jährige Frau tot in ihrem verbrannten Bett gefunden. „Das Feuer war bereits von selbst erloschen und die Brandstelle erkaltet.“ Retter kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, ein Hochleistungslüfter kam zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

