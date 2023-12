Frau in München von Lkw überrollt: Krisendienst betreut Fahrer

Von: Lukas Schierlinger

Drucken Teilen

Am Willibaldplatz kam es zu dem verhängnisvollen Zusammenstoß (Archivbild). © Sigi Jantz

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in München laufen Ermittlungen der Polizei. Ein Augenzeuge hatte umgehend den Rettungsdienst verständigt.

München – „Bereits der erste Anruf ließ einen schrecklichen Ausgang des Einsatzes erahnen“, berichtet die Münchner Feuerwehr. Retter waren am Montagnachmittag (18. Dezember) zu einem schweren Verkehrsunfall in Laim gerufen worden.



Der Anrufer schilderte, dass eine Person kurz vor 14 Uhr von einem Lkw überrollt worden sei. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Willibaldplatz beordert. Vor Ort ergab sich – wie bereits befürchtet – ein dramatisches Bild. Ein Ersthelfer war gerade dabei, das Unfallopfer zu reanimieren. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte übernahmen im Anschluss die Wiederbelebung.

Tödlicher Unfall in München: Frau von Lkw überrollt

„Leider waren die Verletzungen so schwer, dass die Frau noch an der Unfallstelle verstarb“, zieht die Feuerwehr in ihrem Nachbericht traurige Bilanz. Laut Pressemitteilung handelt es sich beim Unfallopfer um eine Frau im Alter von 71 Jahren. Während der Rettungsarbeiten am Montagnachmittag wurde der betroffene Bereich rund um den Willibaldplatz großräumig abgesperrt.

Der Mann, der am Steuer des beteiligten Lkw saß, wurde zunächst von Einsatzkräften betreut. Später kümmerten sich speziell geschulte Mitarbeiter des Krisendienstes um ihn. Wie es zu dem Unfall mit tödlichem Ausgang kommen konnte, will nun die Polizei ermitteln.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.