20-Jähriger wirft Steine auf S-Bahn und Gleise

Ein Anwohner hatte ihn aus dem Fenster beobachtet und die Polizei gerufen: Ein 20-jähriger Münchner hatte am Donnerstagmorgen Steine auf die Gleise und auf eine vorbeifahrende S-Bahn.

Laim - Was ihn dazu bewegt hat, ist noch nicht klar: Doch mitten in der Nacht alarmierte ein Zeuge die Bundespolizei. Er hatte bemerkt, wie der 20-Jährige zwischen den Haltestellen Laim und Hirschgarten Steine auf eine vorbeifahrende S3 und sowie in die Gleise warf.

Die Bundespolizei konnte nach eigenen Angaben den Steinewerfer noch am Tatort festnehmen. Gegen den 20-jährigen Laimer wird nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Ob und in welcher Höhe Schäden an den Gleisen oder der S-Bahn entstanden sind, ist laut Bundespolizei Gegenstand der Ermittlungen.

In Unterschleißheim kamen Anfang des Monats ein paar Kinder auf die gleiche Idee: Sie warfen Steine von einer Autobahnbrücke.

mn

Rubriklistenbild: © Bundespolizei