Laimer Wochenmarkt zieht um 

Seit einem Jahr sucht der Laimer Wochenmarkt an der Agnes-Bernauer-Straße einen neuen Standort. Jetzt steht das Umzugsdatum fest.

München - Das bisherige Grundstück wird für die Erweiterung der Grund- und Mittelschule an der Fürstenrieder Straße benötigt. Am Freitag, 21. April, wird der Bauernmarkt zum ersten Mal an seinem neuen Standort, dem Laimer Anger, stattfinden. Der Standort war Favorit der Marktleute, denn der Markt zieht damit nur 200 Meter weiter, zwischen die Konditorei Detterbeck und das Kulturzentrum Interim.

Ungeklärt bleibt, was mit dem Wochenmarkt während anderer Veranstaltungen, wie des jährlich stattfindenden Fischmarkts, passiert. Bei einer Begehung des Platzes wurde dem Bezirksausschuss Laim aber gesagt, dass dort mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden könnten.

sag