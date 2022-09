Schul-Ärger in Laim: Zu wenig Platz und zu langsamer Bau – Macht mich „sehr wütend“

Von: Elena Dangel

In Laim in München gibt es Ärger wegen der Kapazitätsgrenzen der Schulen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die Kapazitäten der öffentlichen Laimer Schulen werden langsam gesprengt. Der Unmut wächst, besonders gegenüber dem Referat für Bildung und Sport. Kritik wird laut.

München – Die öffentlichen Laimer Schulen in München stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. In der gerade neu gebauten Grundschule an der Schrobenhausener Straße stehen schon wieder Container im Garten, um den vielen Schülern und Schülerinnen Platz zu bieten. Um mit dem ansässigen Bezirksausschuss Laim (BA) in den Austausch zu treten, besuchten zwei Mitarbeiter des Referats für Bildung und Sport (RBS) die BA-Sitzung und stellten sich dem Unmut.

An vielen Schulen gibt es Handlungsbedarf. In der Grundschule an der Schrobenhausener Straße fehlt es zum Beispiel an Spielgeräten. Die vom BA mitfinanzierten drei Geräte sollten noch vor dem Sommer kommen. „Mit einem ist im Herbst zu rechnen, mit den anderen nächstes Jahr“, so Justus Kammel vom RBS. „Bitte keine Hinhaltetaktik“, kritisierte Alexandra Gaßmann (CSU), die das Verhalten des RBS „sehr wütend“ macht.

München: Ärger um Schulen in Laim – Jahrelanges Warten eine „Frechheit“

Die Machbarkeitsstudie für die Schule an der Fürstenrieder Straße soll zwar dieses Jahr noch vorgestellt werden, aber das jahrelange Warten empfindet Gaßmann als eine „Frechheit“. In der Schule fehle es an allen Ecken und Enden und auch „der Putz bröselt aus den Fenstern“.

Die fehlenden Grundschulplätze sollen mit der geplanten neuen Schule an der Westend-/Zschokkestraße ausgeglichen werden, der Bau hat jedoch noch nicht einmal begonnen und die geplante Kapazität stößt auf Kritik.

David Hielscher vom RBS erklärte, wie kompliziert die Kapazität der Schule berechnet wird. „Dann muss man mal das Rumrechnen weniger machen, sondern ein bisschen Spielraum einplanen“, erwiderte der BA-Vorsitzende Josef Mögele (SPD).

Kritik an Plan von neuer Schuler in Laim: Zu wenige Klassen eingeplant

Die neue Grundschule ist mit jeweils drei Klassen in einer Stufe geplant. Viel zu wenig, findet der BA. „Wenn das RBS so gut rechnet, warum stehen dann überall immer Container rum?“, so Carsten Kaufmann (SPD). Stefanie Junggunst (Grüne) spricht von „Entsetzen“, der BA habe von Anfang an vier Züge in der neuen Grundschule gefordert.

Der steigende Bedarf für Schulen soll in Zukunft mit dem geplanten Bildungscampus Westpark abgefangen werden, der auch im Einzugsgebiet Laim liegt. Die Machbarkeitsstudie dafür sei laut RBS geplant. „Damit haben wir ja schon Erfahrung“, so Alexandra Gaßmann (CSU), „das wird wieder Jahre dauern.“