Münchner Metzger nach Feierabend in Not: Als Ehefrau nicht helfen kann, muss ihn Feuerwehr befreien

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Ein Metzger, eine Schlauchtrommel und eine verzweifelte Ehefrau. Ein verzwickter Fall für die Feuerwehr in München.

München – Ein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz hat sich am späten Mittwochabend (2. August) in einer Laimer Metzgerei ereignet. Beim Aufrollen eines Gartenschlauches hatte sich ein Mitarbeiter gegen 21.45 Uhr die Hand in der Automatik-Schlauchtrommel eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Feuerwehreinsatz in München: Metzger gerät mit Hand in Trommel

Der Mann hatte in dem Geschäft in der Fürstenrieder Straße nach Feierabend gerade die letzten Putzarbeiten des Tages beendet, als das Missgeschick passierte. Beim Aufrollen des Schlauches mit dem Automatiksystem geriet seine Hand in die Trommel und wurde seitlich im Verriegelungssystem eingeklemmt.

Trotz der Unterstützung seiner Ehefrau, die er zu Hilfe rief, konnte die Hand nicht aus der misslichen Lage befreit werden. Daraufhin wurde die Münchner Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich nach ihrem Eintreffen zunächst einen Überblick über die Situation und begutachteten das Schlauchaufrollsystem.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Feuerwehr muss System entlasten, um Hand des Mannes zu entlasten

Um die Hand des Mannes zu befreien, mussten sie die Abdeckung des Antriebes demontieren und den Antriebsriemen sowie ein Zahnrad entfernen. Dadurch konnten sie den Seitenanschlag bewegen und das unter Zug stehende System entlasten. Nach etwa fünfzehn Minuten war die Hand des Mannes befreit und der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung durch den Redakteur sorgfältig geprüft.