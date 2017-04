Semmeln heimgebracht: MVG-Busfahrer lässt Passagiere allein

Hatte vor Jahren mal einen ähnlichen Fall erlebt am Airport. Der Fahrer vom 512er nach Erding war an einem Feiertag an Weihnachten plötzlich verschwunden. Kam nach circa 10 Minuten in aller Ruhe zum Bus mit einem Beutel Orangen in der Hand. War mal schnell bei Edeka einkaufen. Der Typ fährt heute noch auf der Linie.