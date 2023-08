Landtagswahl 2023 in München und Oberbayern: Stimmkreise, Parteien und Kandidaten

Von: Christian Einfeldt

Landtagswahl in München: Bayern wählt am 8. Oktober 2023 seinen 19. Landtag. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa und Ralph Peters/Imago

Am 8. Oktober 2023 ist Landtagswahl. Einen Überblick über die Stimmkreise und Direktkandidaten für die Region München und Oberbayern finden Sie hier.

München – Am 8. Oktober 2023 wählen alle Wahlberechtigten in München (über 18 Jahre, Erstwohnsitz in München und deutsche Staatsbürgerschaft) den nächsten Landtag. Es ist der 19. Landtag der bayerischen Historie, der durch Wählerstimmen der Landeshauptstadt München und der Region Oberbayern mitbestimmt werden kann. Welche Spitzenkandidaten ziehen ins Münchner Maximilianeum? Welche Politiker und Parteien bilden die Regierungsgrundlage? Die Vorbereitungen auf den Wahlkampf 2023 haben begonnen. tz.de mit einem Überblick.

Landtagswahl 2023: Die Stimmkreise in München und Oberbayern

Nach der Kommunalwahl, Europa- und Bundeswahl gibt es in Bayern im Herbst 2023 den nächsten Anlass, Kreuze auf Wahlzettel zu setzen. Bei der letzten Wahl auf Landesebene entschied die CSU rund um Spitzenkandidat und Ministerpräsident Markus Söder die Frage nach der stärkste Partei für sich. In Oberbayern gingen 74,6 % der Bürger zur Wahl. Sie sind in Stimmkreisen, die München und Oberbayern hinsichtlich der jeweiligen Einwohnerzahl einer Region unterteilt. Über potenzielle Umverteilungen informiert die bayerische Staatsregierung.

Welche Stimmkreise zur Landeshauptstadt München und der Region Oberbayern gehören, zeigt folgende Tabelle:

Alle Stimmkreise von München:

101 München-Hadern

102 München-Bogenhausen

103 München-Giesing

104 München-Milbertshofen

105 München-Moosach

106 München-Pasing



107 München-Ramersdorf

108 München-Schwabing

109 München-Mitte

Alle Stimmkreise von Oberbayern:

110 Altötting

111 Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen

112 Berchtesgadener Land

113 Dachau

114 Ebersberg

115 Eichstätt

116 Erding

117 Freising

118 Fürstenfeldbruck-Ost

119 Ingolstadt

120 Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West

121 Miesbach

122 Mühldorf a.Inn

123 München-Land-Nord

124 München-Land-Süd

125 Neuburg-Schrobenhausen

126 Pfaffenhofen a.d.Ilm

127 Rosenheim-Ost

128 Rosenheim-West

129 Starnberg

130 Traunstein

131 Weilheim-Schongau

Landtagswahl 2018: So hatte München und Oberbayern das letzte Mal gewählt

Wie bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren bestimmen die Wahlergebnisse auch 2023 die Konstellation des bayerischen Landtages. Oberbayern und die bayerische Landeshauptstadt nehmen Einfluss auf politische Grundprinzipien: Es geht um die Haushaltsausgaben, es geht um die spezifischen Gesetze im Freistaat, – nicht zuletzt um die Wahl des Ministerpräsidenten, die die bei der Landtagswahl gewählten Abgeordneten treffen.

Wie 2018 in der Region gewählt wurde – und wie sich die Ergebnisse zum landesweiten Vergleich verhalten, zeigen nachfolgende Darstellungen.

CSU Grüne Freie Wähler AFD SPD Sonstige FDP Hadern: 28,3 % 26,9 % 6,5 % 6,9 % 13,6 % 10,5 % 7,5 % Bogenhausen: 28,9 % 26,4% 6,5 % 6,5 % 13,2 % 8,8 % 9,7 % Giesing: 23,2 % 31,4 % 7,3 % 5,9 % 13,4 % 10,3 % 8,3 % Milbertshofen: 21,1 % 34 % 5,5 % 5,9 % 14,5 % 10,3 % 8,9% Moosach: 26,4 % 26,8 % 6,8 % 8 % 13,8 % 10,3 % 7,9 % Pasing: 30,9 % 26,5 % 6,2 % 6,6 % 13,7 % 8,6 % 7,4 % Ramersdorf: 30,3 % 24,3 % 7 % 7,6 % 14,1 % 9,6 % 7,2 % Schwabing: 21,2 % 34,4 % 4,6 % 4,8 % 13,3 % 9,1 % 12,6 % Mitte: 16,1 % 42,5 % 4 % 3,7 % 13,1 % 11,6 % 9,1 % Bayern: 37,2 % 17,5 % 11,6 % 10,2 % 9,7 % 5,4 % 5,1 % Altötting: 44,1 % 11,5 % 12 % 10,8 % 9,6 % 8,4 % 3,5 % TÖL, WOR, GAP: 40,8 % 19,3 % 12,5 % 8,9 % 5,6 % 8,6 % 4,5 % BGL: 42, 6 % 16,4 % 12, 8 % 9,8 % 6,5 % 8,6 % 3,5 % Dachau: 35,8 % 17,1 % 13,4 % 9,1 % 10,6 % 8,9 % 5,4 % Ebersberg: 36 % 21,7 % 8,7 % 7,3 % 10,6 % 9 % 6,7 % Eichstätt: 44 % 11,7 % 12,2 % 11,4 % 7,5 % 9,2 % 4,1 % Erding: 37,6 % 16,1 % 14,2 % 10,9 % 6,7 % 10,2 % 4,3 % Freising: 28,4 % 23,5 % 19,3 % 9,5 % 6 % 8,7 % 4,7 % FFB-Ost: 33,2 % 23,8 % 11,6 % 8,2 % 9,2 % 7,9 % 6 % Ingolstadt: 36,3 % 16,6 % 7,4 % 12,9 % 9,1 % 10,9 % 6,9 % LL, FFB-West: 35,6 % 24,6 % 9,6 % 8,3 % 7,3 % 9,2 % 5,4 % Miesbach: 41,9 % 17,5 % 12,1 % 8,4 % 6,8 % 8,1 % 5,3 % Mühldorf a.Inn: 45,9 % 11,3 % 9,6 % 12,6 % 8,3 % 9,5 % 3,2 % M-Land-Nord: 31,8 % 23 % 10,7 % 7,6 % 11,2 % 8,3 % 7,4 % M-Land-Süd: 33,3 % 24,9 % 8,1 % 7 % 10,4 % 6,7 % 9,6 % ND, SOB: 39,2 % 11,1 % 21,3 % 11,4 % 5,8 % 7,9 % 3,4 % PAF: 37,8 % 12, 5% 12,4 % 12,9 % 8,7 % 8,5 % 7,2 % RO-Ost: 37,1 % 19,5 % 11,4 % 9,9 % 6,3 % 10,7 % 5,2 % RO-West: 39,2 % 16,8 % 10,6 % 10,5 % 7 % 10,8 % 5,2 % Starnberg: 31,8 % 26,5 % 10,3 % 6,6 % 8,5 % 6,9 % 9,4 % Traunstein: 39,3 % 18,4 % 10,8 % 9,1 % 7,8 % 11 % 3,7 % WM, SOG: 35,9 % 18,3 % 15,6 % 8,4 % 7 % 10,6 % 4,2 %

CSU SPD Grüne FDP Die Linke Freie Wähler AFD Bayern: 37,2 % 9,7 % 17,5 % 5,1 % 3,2 % 11,6 % 10,2 % Oberbayern: 33,7 % 9,4 % 22,3 % 6,4 % 3,2 % 10,4\t% 8,6 %

Die wichtigsten Informationen zur bayerischen Landtagswahl 2023 in der Übersicht: Wann ist die nächste Landtagswahl Bayern? Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober 2023 statt. Wie oft gibt es eine Landtagswahl? Deutschlandweit wird alle fünf Jahre ein neuer Landtag gewählt (Ausnahme: In Bremen findet die Landtagswahl alle vier Jahre statt). Wie funktioniert die Landtagswahl in Bayern? Bayerische Bürger wählen innerhalb ihres Stimmkreises einen Abgeordneten für den Landtag. Die Zweitstimme unterstützt die vom Wähler bevorzugte Partei. Welche Parteien treten zur Landtagswahl in Bayern an? Bei der letzten Landtagswahl 2018 in Bayern standen folgende Parteien zur Wahl: CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Die Linke, AFD, Bayernpartei, Humanisten, ÖDP, Die Partei, Partei für Gesundheitsforschung, Tierschutzpartei und V-Partei³. Wie viele Landtagsabgeordneten hat Bayern? Der bayerische Landtag hat 180 Mitglieder. Aktuelle Wahlumfrage (Stand: 6. Juni 2023), GMS-Institut - CSU: 41 % - Freie Wähler: 11 % - Grüne: 14 % - AFD: 12 % - SPD: 10 % - FDP: 4 %

Landtagswahl-Ergebnisse von München und Oberbayern ins Verhältnis gesetzt: Wie sich der Landtag nach 2018 verändert hat

Die Landtagswahl teilte 2018 die Parteienlandschaft und Gewinner und Verlier auf. Zu den Gewinnern zählten die Grünen (+9 %), aber auch die AFD (10,2 %). Die CSU blieb im Bundesland die stärkste politische Partei – musste dennoch einen Verlust von 10,4 % im Vergleich zur vorherigen Wahl 2013 in Kauf nehmen.

Die selbsternannte „Heimatkoalition“ der CSU und Freien Wähler gilt seit Inkrafttretens des Koalitionsvertrag am 5. November 2018 als treibende Kraft bayerischer Lokalpolitik. Am 6. November 2018 ernannten 110 Landtagsabgeordnete (89 Gegenstimmen, drei Enthaltungen) Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Lesen Sie auch unsere weiteren Artikel zur Landtagswahl 2023: - Landtagswahl 2023 in Bayern: Stimmkreise, Parteien, Kandidaten und Umfragen

Auf die Sitzverteilung im Landtag hatte die Wahl 2018 folgenden Einfluss: 85 Sitze gingen an die CSU, 22 an die SPD, 38 an die Grünen, 27 an die Freien Wähler, 22 an die AFD und elf an die FDP.

Sitzverteilung nach der Landtagswahl 2018:

CSU: 85 Sitze

Bündnis 90/Die Grünen: 38 Sitze

Freie Wähler: 27 Sitze

SPD: 22 Sitze

AFD: 22 Sitze

FDP: 11 Sitze

Landtagswahl 2023: Das sind die Direktkandidaten für München und Oberbayern

Spitzen- und Direktkandidaten stehen fest, Parteien werben um die Stimme des Volkes: Der Wahlkampf 2023 hat begonnen. Folgende Politiker stellen die CSU, Grünen, Freien Wähler SPD, AFD, FDP, Die Linken und die ÖDP am 8. Oktober 2023 zur Landtagswahl 2023.

Direktkandidaten für München:

Stimmkreis 101 München-Hadern :

: CSU: Georg Eisenreich

Grüne: Florian Siekmann

SPD: Micky Wenngatz

Freie Wähler: Loraine Bender-Schwering

FDP: Laura Reif

AFD: Christian Unzner

Stimmkreis 102 München-Bogenhausen :

: CSU: Robert Brannekämper

Grüne: Fabian Sauer

SPD: Alexander Friedrich

Freie Wähler: Martin Blasi

FDP: Michael Ruoff

AFD: Christoph Rätscher

Stimmkreis 103 München-Giesing :

: CSU: Andreas Lorenz

Grüne: Gülseren Demirel

SPD: Florian von Brunn

Freie Wähler: Michael Piazolo

FDP: Julika Sandt

AFD: Uli Henkel

Stimmkreis 104 München-Milbertshofen :

: CSU: Christine Müller

Grüne: Katharina Schulze

SPD: Ruth Waldmann

Freie Wähler: Pia Utz

FDP: Jennifer Kaiser-Steiner

AFD: Jitka Machyan

Stimmkreis 105 München-Moosach :

: CSU: Alexander Dietrich

Grüne: Benjamin Adjei

SPD: Diana Stachowitz

Freie Wähler: Linus Springer

FDP: Felix Meyer

AFD: Andreas Reuter

Stimmkreis 106 München-Pasing :

: CSU: Josef Schmid

Grüne: Julia Post

SPD: Katja Weitzel

Freie Wähler: Werner Weigand

FDP: Albert Duin

AFD: Markus Walbrunn

Stimmkreis 107 München-Ramersdorf :

: CSU: Markus Blume

Grüne: Susanne Kurz

SPD: Markus Rinderspacher

Freie Wähler: Rudolf Schabl

FDP: Kerry Hoppe

AFD: Rene Dierkes

Stimmkreis 108 München-Schwabing :

: CSU: Ludwig Spaenle

Grüne: Christian Hierneis

SPD: Lars Mentrup

Freie Wähler: Horst Engler-Hamm

FDP: Wolfgang Heubisch

Stimmkreis 109 München-Mitte :

: CSU: Susanne Hornberger

Grüne: Ludwig Hartmann

SPD: Daniela di Benedetto

Freie Wähler: Richard Lettenmayer

FDP: Susanne Seehofer

AFD: Thomas Baack

Bezirkswahl 2023: Bayerns Wahlkreise legen sich auf Bezirksräte fest

Zeitgleich zur Landtagswahl findet am 8. Oktober 2023 noch eine andere Wahl in Bayern statt: die Bezirkswahl. Der Freistaat ist in sieben Wahlkreisen aufgeteilt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Schwaben. Bürgerinnen und Bürger werden im Herbst vor die Wahl gestellt, die Bezirksräte ihrer Region mitzubestimmen. Wie bei der Landtagswahl geschieht das mit der Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme geht auch hier an den Direktkandidaten, während die Zweitstimme für einen Listenbewerber bestimmt ist.

Alle Wahlkreise in Bayern :

: Oberbayern (31 Stimmkreise, 61 Landtagssitze)

Niederbayern (9 Stimmkreise, 18 Landtagssitze)

Oberpfalz (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Oberfranken (8 Stimmkreise, 16 Landtagssitze)

Mittelfranken (12 Stimmkreise, 24 Landtagssitze)

Unterfranken (10 Stimmkreise, 19 Landtagssitze)

Schwaben (13 Stimmkreise, 26 Landtagssitze)

