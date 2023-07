Schweres Unwetter trifft München: Baum kracht auf Auto – zahlreiche Schwabinger erleben lange Nacht

Von: Maximilian Kettenbach

Der Baum krachte am Dienstagabend kurz vor Mitternacht auf die Mittermayrstraße in Schwabing. Vier Autos nahmen Schaden, auf einem davon landete der Baum sogar. © Privat/Maximilian Kettenbach

Kurz vor Mitternacht brach der Stamm: Mitten in Schwabing krachte ein riesiger Baum auf ein Auto. Die Räumungsarbeiten dauerten stundenlang.

München – Unheimliche Atmosphäre in München-Schwabing, gefolgt von einem lauten Knall. Um kurz vor Mitternacht frischte der Wind in kürzester Zeit extrem auf, ehe es zu Knacken und Knarzen begann. Wenige Augenblicke später hatte der Sturm sein Opfer gefunden.

Ein fünf bis sechs Meter hoher Baum rauschte am Dienstagabend an der Ecke Mittermayrstraße/Herzogstraße frontal auf das Dach eines weißfarbenen Autos. Glücklicherweise befanden sich zu dieser Zeit keine Personen darin. Sie hätten wohl wenig Überlebenschancen gehabt.

Unwetter in München: Baum beschädigte vier Fahrzeuge – eines davon schwer

Zahlreiche Passanten, die teilweise noch am Heimweg waren, sputeten sich bei dem Gewitter ins Trockene zu kommen. Doch beim Anblick des Baumes blieben einige von ihnen kurz stehen und machten Bilder

Insgesamt beschädigte der Baum vier Fahrzeuge, darunter auch ein Wohnmobil. Das allerdings wird – wie auch das Auto vor dem weißen Wagen und jenes, das in unmittelbarer Nähe zum Baum stand - wieder einsatzbereit sein. Das weiße Auto dagegen nicht so schnell. Das Dach wurde allerdings wieder aufgerichtet, ein Fenster provisorisch mit Plane geflickt. Wann die Halter Bescheid wussten, ist unklar.

Freiwillige Feuerwehr München kämpfte sich stundenlang Stück für Stück durch den Baum

Die Freiwillige Feuerwehr München war laut Einsatzleiter um etwa 1 Uhr mit einem Feuerwehrzug vor Ort, schnitt den Baum mit der Kettensäge in viele einzelne Teile. Ein Kran hätte wenig gebracht, hieß es noch in der Nacht, in der für viele Anwohner aufgrund der lauten Räumungsarbeiten an Schlaf nicht zu denken gewesen war.

Eine Gewitterfront hat am Dienstagnacht auch München erreicht. In Schwabing stürzte ein Baum um. © Maximilian Kettenbach

Bei fast schon tropischen Nachttemperaturen von über zwanzig Grad in den Wohnungen standen einige Balkontüren offen. Doch hunderte Anwohner dürfte auch der Lärm bei geschlossenen Räumen nicht entgangen sein.

Bis 4 Uhr morgens werkelten die Feuerwehrler. Dann war es vollbracht und die Straße wieder geräumt.

Jedoch war es nicht der einzige Einsatz der Feuerwehren in München. Die erste Bilanz zum Unwetter in München fällt so aus: Gewaltige Auswirkungen sind am Mittwoch spürbar, größere Personenschäden gab es offenbar aber nicht. Für Bayern lief bereits am Mittwochmorgen die nächste Unwetterwarnung.