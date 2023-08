„Ich war voller Blut“: Opfer von Messerattacke schildert dramatischen Angriff – Ärzte kämpften um sein Leben

Von: Andreas Thieme

Teilen

Elvis S. (30, Mitte) betrat den Gerichtssaal in Handschellen © SIGI JANTZ

Bei einer Schlägerei im Münchner Osten wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Ein 30-Jähriger hatte ihm ein Messer in den Rücken gestochen. Am Landgericht legte der Täter ein Geständnis ab - das Opfer berichtete, wie er gerettet worden war.

München - Ob er sich an die Attacke erinnern könne? Ob er irgendwas wahrnehmen konnte - und wenn es nur ein Schatten war? Richterin Elisabeth Ehrl bemüht sich redlich, eine Messerstecherei aufzuklären, doch die Details bleiben teilweise verworren. Fakt ist nur: Elvis S. (30) stach Riza S. ein Messer in den Rücken, als dieser sich mit einem Kumpel des Täters schlägerte. Aufgearbeitet wird der versuchte Totschlag jetzt am Landgericht München I.

Dort legte Elvis S. ein Geständnis ab. Doch so ganz wurde noch nicht klar, warum er zugestochen hat. „Da müssen Sie ihn fragen“, sagte Riza S., der Geschädigte, vor Gericht zur Richterin. Die befragte den Mann am Nachmittag ganz genau: Wie es überhaupt zu der Schlägerei gekommen war, welche Rolle er darin gespielt hatte und ob auch Drogen im Spiel waren.

Die Kurzversion: Riza S. hatte am 15. Juni 2022 einen BMW gemietet und mit seiner Freundin einen Ausflug gemacht. Unterwegs traf er Bekannte, mit denen er in Streit geriet - so kam es zur Schlägerei. Dabei rangelte er einen Mann nieder und lag auf ihm - doch dann stach Elvis S. mit dem Messer zu. Wohl um seinen Spezl zu befreien.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

München: Messerattacke bei Schlägerei - Ärzte retten Opfer bei Not-OP das Leben

„Ich stand auf und war plötzlich voller Blut“, schildert Riza S. die bangen Sekunden. „Der Kopf spürt es, der Körper aber nicht.“ Aber er habe schon „gemerkt, dass da etwas nicht stimmt.“ Die Staatsanwaltschaft formuliert es dramatischer: Das Messer durchbohrte ihm seitlich den Brustkorb, die Brusthöhle und Teile des Darms. Nur weil Freunde den Verletzten ins Klinikum Bogenhausen fuhren, konnten Ärzte ihn in einer Not-Operation das Leben retten. Schon nach vier Tagen konnte Riza S. das Krankenhaus dann wieder verlassen.

Täter Elvis S. drohen nun mehrere Jahre Knast. Gegen ihn wird noch bis Mitte September verhandelt, dann will Richterin Ehrl ihr Urteil fällen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.