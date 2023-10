24-Jähriger bricht beim München Marathon zusammen – jetzt ist er im Krankenhaus verstorben

Von: Lisa Metzger

Beim Münchner Marathon gab es einen tragischen Zwischenfall: Ein junger Läufer brach vor den Augen der Zuschauer zusammen. © Imago/Michael Gstettenbauer/Canva Collages/dpa/Peter Kneffel/

Beim Münchner Marathon am Sonntag (8. Oktober) kam es zu einem traurigen Zwischenfall. Ein junger Läufer ist am Odeonsplatz zusammengebrochen. Nun ist der Mann im Krankenhaus verstorben.

Update 8. Oktober, 18.15 Uhr: Wie Polizeisprecher Florian Hirschauer am frühen Sonntagabend bestätigt, ist der 24-Jährige Läufer im Laufe des Nachmittags in einem Münchner Krankenhaus verstorben. „Es ist natürlich nicht normal, dass ein Mitte 20-Jähriger plötzlich kollabiert und stirbt“, sagt Hirschauer. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Zu den Umständen, die zum Tod des jungen Mannes geführt haben, werde jetzt ermittelt, so Hirschauer.

Erstmeldung 8. Oktober, 14.41 Uhr: Gegen 12.35 Uhr ist es beim Münchner Marathon am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall gekommen: Ein junger Läufer, der nach Informationen von Bild.de gerade auf Höhe des Restaurants Tambosi vorbeirannte, brach plötzlich vor den Augen der Zuschauer zusammen und blieb reglos am Boden liegen.

Zuschauer kämpfen um das Leben des jungen Mannes

Zuschauer an den Absperrgittern eilten zu ihm, leisteten mit einer Herzdruckmassage Erste Hilfe. Der Notarzt traf nach Angaben von Bild.de etwa sechs Minuten, nachdem der Mann zusammengebrochen war, ein und kämpfte zusammen mit den Ersthelfern um das Überleben des jungen Mannes. Nach ersten Schätzungen ist der Mann zwischen 25 und 30 Jahre alt.

Johannes Schorer, Pressesprecher der Feuerwehr, weist aber darauf hin, dass dieses Alter geschätzt sei. „Leblose Körper vom Alter zu schätzen, ist oft schwer.“ Der Mann sei mit Reanimation in eine Klinik abtransportiert worden. „Ob er noch lebt, weiß ich allerdings nicht“, sagt Schorer. Sanitäter kümmerten sich nach dem Einsatz um die Versorgung der Zuschauer vor Ort.

