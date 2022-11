Er war im Büro kollabiert: Kollegen retten Münchner das Leben

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht eine Straße entlang. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Dank des beherzten Einsatzes seiner Kolleginnen und Kollegen, überlebte ein Münchner einen Kreislaufstillstand.

München - Es ist glücklicherweise selten der Fall, dennoch kommt es vor, dass sich binnen Minuten alles um Leben und Tod entscheidet. So erging es einem Münchner, der dank des beherzten Einsatzes seiner Kolleginnen und Kollegen heute noch am Leben ist. Die Münchner Feuerwehr erinnert in diesem Zusammenhang an die Dringlichkeit, einen Erste-Hilfe-Kurs zu belegen, um im Notfall Leben retten zu können.

München: Kollegen retten Münchner im Büro das Leben - er war zuvor kollabiert

Wie die Einsatzkräfte mitteilen, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag, den 3. November, gegen halb zwölf am Mittag in der Münchner Haberlandstraße in Pasing. Ein Mann hatte sich aus seinem Büro an die Leitstelle der Feuerwehr gewandt, nachdem ein Kollege kollabiert sei. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort einen etwas verwirrten, aber ansprechbaren 57-jährigen Mann vor. Während die Besatzung die medizinische Weiterversorgung übernahmen, erklärten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie den Bewusstlosen versorgt hatten. Sie hatten Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt und dabei auch einen hauseigenen AED (automatisch externer Defibrillator) eingesetzt und eine Defibrillation durchgeführt. Daher mussten der Notarzt und die Rettungsdienstbesatzung den Patienten lediglich stabilisieren und zur weiteren Diagnose und Behandlung in ein Münchner Krankenhaus transportieren.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Feuerwehr erklärt: Bei einem Kreislaufstillstand ist mitunter die therapiefreie Zeit eines der kritischsten Probleme, die einen Behandlungserfolg verhindern. Nachweislich sinkt die Überlebenschance pro Minute um 10-12%. Daher ist eine schnelle Erste Hilfe essenziell für das Überleben. Der Einsatz eines AED unterstützt dabei maßgeblich die Behandlung, da das Gerät selbst den Patienten beurteilen und behandeln kann und dazu Anweisungen an die Ersthelfer gibt.