Leerstand am Viktualienmarkt: Wer zieht in den Schlemmermeyer-Stand?

Von: Isabel Winklbauer

Teilen

Zurzeit sind die leeren Standl verrammelt. Man darf gespannt sein, welcher Schriftzug bald darüber steht. © Sigi Jantz

Eine Bockwurst vom Schlemmermeyer mit Blick auf die Heiliggeistkirche? Fehlanzeige: Die Firma ist insolvent, auch die zwei Standl der Kette am Viktualienmarkt sind verrammelt. Aber nicht mehr lang!

Bei den Markthallen haben sich 26 Interessenten beworben, die die Flächen gern übernehmen würden (Bewerbungsfrist schon zu Ende). Bis Mitte September dürfen diese 26 noch Unterlagen nachreichen. „Danach startet das Bewertungsverfahren und Gespräche mit den Bewerbern“, meldet das städtische Kommunalreferat, das für den Markt zuständig ist. Wer hat Chancen auf die Standl? Vom Kommunalreferat heißt es, zugelassen würden nur Bewerbungen, „die dem Betriebserfolg der Markthallen dienen, sowie Geschäfte, die zum Charakter des Marktes passen“. Fleißpunkte gibt’s für Öko und Regio-Produkte. Klar: Man muss sein Geschäft beherrschen. Zusätzlich brauchen Markt-Interessenten auch noch eine Bestätigung der Kämmerei, dass sie der Stadt nichts schulden.

Marktfrau Oresta Shuster in ihrer Gewürzerei. „Die Imbissstände sind die Zugpferde“, sagt sie. © Markus Götzfried

Die Miete auf dem Viktualienmarkt hängt vom Standl und seiner Lage ab. Für den freien Schlemmermeyer-Imbiss an der Heiliggeistkirche sind 26,45 Euro pro Quadratmeter fällig, was bei 69 Quadratmetern rund 1825 Euro im Monat macht. Hinzu kommt eine Jahresgebühr von sieben Prozent des Jahresbruttoumsatzes. Den darf man für einen Imbiss an dieser Stelle auf rund 400 000 Euro schätzen, ergibt eine spontane tz-Umfrage unter den Nachbarständen, was zusätzliche 28 000 Euro macht. Insgesamt wären das also 49 900 Euro im Jahr, ohne Abfallentsorgung. Und wie schwer ist der Start? Wir haben Oresta Shuster gefragt, die auf der anderen Seite des Markts die Gewürzerei betreibt. „Imbisslizenzen sind sehr beliebt“, sagt sie, „denn die großen Imbisse und der Biergarten sind Zugpferde des Markts. Sie bringen das meiste Geld.“ Normalerweise müsse ein neuer Mieter mit einem etwas abgelegenen Standl eineinhalb Jahre einrechnen, in denen er wenig Umsatz macht. „Die Kunden sind anspruchsvoll. Sie sind zurückhaltend, wollen dich erst kennenlernen. Erst wenn sie überzeugt sind, kommen sie regelmäßig.“ Die Schlemmermeyer-Stände hätten allerdings Top-Lage, „da geht das sofort“. Nur: „Mögen muss man die Arbeit. Schließlich muss man jeden Tag in den Stand, egal ob bei Hitze oder Dauerregen.“