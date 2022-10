Legendenspiel „München vereint“ – FC Bayern und TSV 1860 spielen am 23. Oktober im Olympiastadion

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Olympiaparks spielen die beiden legendären Münchner Vereine am 23. Oktober im Olympiastadion. © Martin Hangen

Der Ticketverkauf für das Legendenspiel zwischen TSV 1860 und FC Bayern München im Olympiastadion ist ab sofort eröffnet. Der Erlös geht an soziale Projekte.

Zum 50. Jubiläum des Olympiaparks haben die Olympiapark München GmbH zusammen mit dem FC Bayern und dem TSV 1860 ein Legendenspiel auf die Beine gestellt, um mit allen Fußball-Fans, Münchnerinnen und Münchnern im Olympiastadion Fußballgeschichte wieder aufleben zu lassen. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute.

Große Namen werden beim Legendenspiel „MÜNCHEN VEREINT“ am Sonntag, 23. Oktober, im Olympiastadion auflaufen. Beide Mannschaften treten in Top-Besetzung an. Nicht nur Giovane Elber und Benny Lauth werden Fan-Herzen höherschlagen lassen. Viele weitere „rote“ und „blaue“ Legenden setzen die Erinnerung an große Duelle der Vergangenheit frei. Wer denkt nicht gerne an Claudio Pizarro, Daniel van Buyten, Martin Demichelis, Klaus Augenthaler, Paulo Sergio, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour oder Raimond Aumann auf der einen und Thomas Riedl, Michael Hofmann, Marco Kurz, Bernhard Winkler, Horst Heldt, Thomas Miller, Miroslav Stevic und Daniel Borimirov auf der anderen Seite.

Das Programm des Legendenspiels zwischen FC Bayern und TSV 1860 im Olympiastadion

Anpfiff ist um 14.30 Uhr, gespielt werden zweimal 35 Minuten. Schon von 10.00 bis 13.30 Uhr erwartet alle Besucher:innen und deren Familien ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm rund ums Thema Fußball auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz. Nicht nur die beiden Münchner Vereine haben hier einiges zu bieten, sondern auch der Bayerische Fußballverband ist mit vielen Mitmach-Aktionen mit von der Partie. Die Medienpartner Radio Arabella und Münchner Merkur/tz sind ebenfalls vor Ort und sorgen für die eine oder andere Überraschung.

Legendenspiel „München vereint“: TSV 1860 gegen FC Bayern im Olympiastadion am 23. Oktober. © Olympiapark München/Fabian Stoffers

TSV 1860 gegen FC Bayern Olympiastadion: Kaufen Sie ab sofort Tickets – Nord-/ Südkurve, VIP und Players Party

Die Ticket-Kontingente für das Benefizspiel werden ab sofort um die Plätze in der Nord- wie auch in der Südkurve erweitert. Wer sich etwas Besonderes gönnen möchte, greift zum VIP-Arrangement mit Catering und besten Plätzen. Ein besonderes Schmankerl ist die Players Party am Vorabend im Ehrengastbereich des Olympiastadions, da ist man einigen Spielern von damals und heute ganz nah. Und dem Sozialprojekt kommt hier besonders viel zugute. Die Players Party kostet Euro 299.-, dabei sind feine Spezialitäten von Do&Co inkl. aller Getränke natürlich gesetzt, hinzu kommt jedoch ein interessantes Unterhaltungsprogramm mit Musik und einigen Überraschungen vor Ort. Das VIP-Tickets für das Legendenspiel am Sonntag gibt es für 230.- Euro.

Ein Spiel ‚unserer‘ beiden Traditionsvereine hatte ich mir sehr gewünscht. Schließlich hat der Fußball den Olympiapark über 33 Jahre mitgeprägt. Er hat Millionen Fans mit großen Begegnungen begeistert und einzigartige Momente und Erlebnisse bereitet. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Fußballhistorie, an der der FC Bayern und der TSV 1860 maßgeblich mitgeschrieben haben, nun im Herbst gemeinsam feiern können.

Der Erlös des Legendenspiels „München vereint“ im Olympiastadion wird gespendet

Der Erlös des Legendenspiels MÜNCHEN VEREINT wird gemeinnützigen Organisationen zugutekommen. „Uns war es von Anfang an wichtig, dass wir mit diesem Spiel eine Charity-Aktion verbinden. Dies ist nur durch die tatkräftige Unterstützung der beiden Vereine und unserer Dienstleister möglich, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte“, so Marion Schöne.

Informationen Die Tickets für das Legendenspiel kosten für Kinder zwischen sechs und 18 Jahre 10 Euro, für Erwachsene 19,72 Euro (Sitzplatz). Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder gibt es zu 50 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Zutritt (buchbar auch mit eigenem Platz für 2,50 Euro). Jedes Ticket berechtigt zur Nutzung des MVV. Erhältlich sind die Karten bei München Ticket, Tel. 089 54 81 81 81, muenchenticket.de (Die Tickets verstehen sich inklusive VVK-Gebühr und MVV, zzgl. Versandkosten) Infos zum Legendenspiel gibt es unter olympiapark.de

