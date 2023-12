Schutzengel vor Weihnachten: Baugerüst begräbt wartenden Vater unter sich

Von: Lisa Metzger

Ein Baugerüst ist am Samstag, 23. Dezember, in Obergiesing in München auf parkende Autos gestürzt. Der Fahrer eines Mercedes hatte dabei großes Glück: Er wurde nur leicht am Finger verletzt. © Twitter/Feuerwehr München/Canva Collage

Riesenglück hatten am Freitagabend zwei Menschen in München: Durch den Sturm stürzte ein Baugerüst ein. Die Stangen durchbohrten das darunter stehende Auto.

München – Einen Tag vor Heiligabend hatten zwei Menschen aus München einen ganz besonderen Schutzengel. Durch den starken Wind des Sturmtiefs „Zoltan“ ist am Samstag, 23. Dezember, gegen 12.14 Uhr in Obergiesing ein hohes Baugerüst in der Grünwalder Straße eingestürzt. Das berichtet die Feuerwehr München auf ihrem Twitter-Account.

Gerüststangen bohren sich durch Autodach

Besonders dramatisch: Das Gerüst begrub dabei mehrere Autos unter sich, darunter auch ein Mercedes, indem ein Vater auf seinen Sohn wartete, der mit der U-Bahn ankommen sollte. Die Gerüststangen bohrten sich bei dem Unfall durch das Autodach seines Wagens und verfehlten den Vater nur knapp. Nach Informationen der Feuerwehr München hatte der Mann riesiges Glück: Er wurde lediglich leicht am Finger verletzt.

Ein Anblick, der Schaudern lässt: Herabfallende Gerüststangen bohren sich am Samstag, 23. Dezember, in München durch die Windschutzscheibe eines Mercedes. Der Fahrer hatte riesiges Glück. Er wurde lediglich leicht verletzt. © Twitter/Feuerwehr München

Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr dauerten etwa drei Stunden. Da das Gerüst nicht nur drei Autos unter sich begraben, sondern auch eine Oberleitung der Trambahn abgerissen hatte, ist es zu Ausfällen im Tramverkehr gekommen. Die Grünwalder Straße von der Tegernseer Landstraße bis zum Wettersteinplatz wurde zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Sachschaden konnte von der Feuerwehr noch nicht beziffert werden.

