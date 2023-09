Flaschen über die Fahrbahn verteilt – Lastwagen verliert Bierladung auf dem Mittleren Ring

Von: Manuel Rank

Einsatz der Feuerwehr München: Weil ein Lkw bei einem Auffahrunfall seine Bierladung verloren hatte, waren Teile des Mittleren Rings zeitweise gesperrt. © Gerhard Klemt

Weil ein Lkw mehrere Kästen mit Bier verloren hatte, kam es am Mittwoch auf dem Mittleren Ring zu Einschränkungen. Die Feuerwehr war für zwei Stunden im Einsatz.

Update, 13.30 Uhr: Die aufwendigen Aufräumarbeiten sind mittlerweile beendet. Das teilte die Feuerwehr München auf der Plattform „X“ um 13.20 Uhr mit. Demnach waren die Feuerwehrkräfte für über zwei Stunden im Einsatz. Der Mittlere Ring werde in Kürze wieder freigegeben, hieß es.

Update, 12.10 Uhr: Die Unfallursache steht fest: ein Auffahrunfall. Der Fahrer des Lastwagens mit der Bierladung sei einem vorausfahrenden Lkw von hinten draufgefahren, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittag. Dadurch habe der hintere Lkw die Ladung mit den Bierkästen verloren und mehrere Bierflaschen lagen verstreut auf der Fahrbahn. Der Fahrer des hinteren Lastwagens ist den Angaben zufolge leicht verletzt.

Die Feuerwehr München befindet sich derzeit noch mit vier Fahrzeugen in den Aufräumarbeiten, hieß es. Die Sperrung des Bereichs des Mittleren Rings in Fahrtrichtung Norden dauere an, so der Sprecher, werde aber in etwa einer halben Stunde wieder aufgelöst.

Erstmeldung vom 27. September: München – Bierladung verloren: Auf dem Mittleren Ring in Fahrtrichtung Norden, Höhe Heimeranplatz, ist die Feuerwehr derzeit im Einsatz. Ein Lastwagen hatte am Mittwochvormittag eine Ladung mit mehreren Bierkästen verloren. Ein Mensch sei leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr München über die Plattform „X“ – ehemals Twitter – mit.

Der Abschnitt zwischen Tübinger Straße und Hansastraße ist zeitweise gesperrt. Die Feuerwehr bittet Autofahrerinnen und -fahrer, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Aufräumarbeiten laufen. Zuerst seien die Glasreste auf der Gegenspur beseitigt worden, teilte ein Passant unserer Redaktion mit. Wie es zu dem kuriosen Bierunfall kommen konnte, war zunächst unklar.

