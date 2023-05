Trotz Bedauern knallhartes Urteil: Apothekerin verkaufte illegal Medikamente – „Patienten haben mir leidgetan“

Von: Andreas Thieme

Rosemarie R. (65) wurde am Münchner Amtsgericht verurteilt © SIGI JANTZ

In Schwabing verkaufte Apothekerin Rosemarie R. (65) jahrelang illegal Dopingmittel und verschreibungspflichtige Medikamente – das brachte ihr einen Gerichtsprozess ein. Ihr Tatmotiv überrascht.

München - Jahrelang gab sie als Apothekerin illegal Dopingmittel heraus – jetzt erhielt Rosemarie R. (65) die Quittung: Das Amtsgericht München verurteilte sie zu 18 Monaten Haft auf Bewährung.

Apothekerin verkauft illegal Medikamente – darunter auch Dopingmittel

Unsicher betrat Rosemarie R. gestern den Gerichtssaal A221 in der Nymphenburger Straße, zupfte sich die Haare zurecht und räumte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft sofort ein. Demnach war R. zwischen 1985 und 2020 Inhaberin einer Apotheke in Schwabing, seit 2016 betrieb sie dort den gewinnbringenden Handel mit Dopingmitteln und verschreibungspflichtigen Medikamenten.



Trotz Bedauern knallhartes Urteil: 18 Monate Haft auf Bewährung

Zwischen 2016 und 2018 gab Rosemarie R. zunächst ohne Rezept Testosteron heraus, das von Bodybuildern zum schnelleren Muskelaufbau verwendet wird. Später verkaufte die Apothekerin auch heftigste Schmerzmittel wie Tilidin – laut Anklage insgesamt in mehr als 30 Fällen. „Sie hat sich überreden lassen“, sagte Strafverteidigerin Monika Ertl zum Tatmotiv. Vor allem Schmerzpatienten hätten der Apothekerin „leid getan“.

In Haft musste Rosemarie R. deshalb nicht, aber ihre Karriere als Apothekerin hängte sie kurz nach ihrem Auffliegen an den Nagel. Mittlerweile ist sie Rentnerin – der Auftritt vor Gericht war ihr gestern sichtlich unangenehm. Denn auch Apotheker haben ein Berufsethos, der vorsieht, dass sie ihr Wissen anwenden, um erkrankten Menschen zu helfen. Zum Ende ihrer jahrzehntelangen Laufbahn war Rosemarie R. noch auf Abwege geraten. Doch immerhin: „Meine Mandantin hat sich ganz wesentlich an der Aufklärung beteiligt“, sagte Strafverteidigerin Ertl.



