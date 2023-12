„Letzte Generation“ knöpft sich Weihnachtsbäume vor – zentraler Platz in München betroffen

Von: Lukas Schierlinger

In München und anderen deutschen Großstädten hat die „Letzte Generation“ am Mittwoch Weihnachtsbäume angesprüht. Aktivisten wurden angezeigt.

München – „Inmitten blinkender Lichter, glänzendem Schmuck und festlicher Stimmung lässt es sich leicht vergessen“, warnt die „Letzte Generation“ auf X. „Wir rasen mit Vollgas in die Katastrophe.“ Mit wenig besinnlichen Aktionen zur Weihnachtszeit hat die Klimaschutzgruppe versucht, auf ihr Anliegen zu verweisen. In mehreren deutschen Städten besprühten Mitglieder am Mittwoch (13. Dezember) Weihnachtsbäume mit oranger Farbe. In München traf es den am Sendlinger Tor.

Die Aktivisten nutzten mit Farbe gefüllte Feuerlöscher. In München sollen die Aktivisten nun wegen Sachbeschädigung angezeigt werden, in Nürnberg wurde ein Sprayer mit auf die Dienststelle genommen. Der Baum am Sendlinger Tor wurde im Anschluss mit einem Wasserschlauch abgewaschen.

„Letzte Generation“ besprüht Christbaum in München: Weitere Aktionen in deutschen Großstädten

Vor dem Bundesrat in Berlin färbte die „Letzte Generation“ einen großen Weihnachtsbaum nahe dem Potsdamer Platz ein. Über ihren X-Account informierte sie samt Videos über weitere Aktionen in Leipzig, Rostock, Kiel und Oldenburg.

Fotos zeigten Demonstranten, die Plakate mit der Aufschrift „Besinnlich in die Katastrophe? Nächstenliebe = Klimaschutz“ in die Höhe hielten. Die Gruppe teilte mit, der Klimawandel dürfe in der Weihnachtszeit nicht zum Randthema verkommen. Dass die UN-Klimakonferenz einen Durchbruch ermöglicht, glauben die Aktivisten offenbar nicht. „Unsere Regierungen scheitern in Dubai krachend daran, die Notbremse zu ziehen“, schreibt die „Letzte Generation“ auf X.

