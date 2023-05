Levi‘s 501 wird 150 Jahre alt: „Sie ist zu Recht eine Kult-Jeans“

Von: Isabel Winklbauer

Levis 501 im Levi-Strauss-Museum in Buttenheim. © Daniel Vogl

Es gab Zeiten, in denen man ohne sie ein Niemand war: Die 501 von Levi’s. Die wahrscheinlich berühmteste Hose der Welt feiert heute ihren 150. Geburtstag. Denn am 20. Mai 1873 meldeten der Textilhändler Levi Strauss und der Schneider Jacob Davis in San Francisco das Patent für ihre neue, besonders strapazierfähige Arbeitshose an – unter der Seriennummer 501.

Damit ist die 501, die als erste Blue Jeans überhaupt gilt, eigentlich eine Bayerin. Ihr Erfinder Löb „Levi“ Strauss stammt nämlich aus dem oberfränkischen Buttenheim bei Bamberg. Er wanderte 1847 im Alter von 18 Jahren mit seiner Mutter und seinen Schwestern in die USA aus, wo er als Textilhändler sein Einkommen bestritt. Seine Kleidung für Cowboys und Goldgräber war robust, praktisch und sah gut aus, weswegen sie ziemlich gefragt war – Gemecker über zu viele oder zu wenig Nieten, zu hohe oder zu tiefe Taschen und interessant verlaufende Nähte gehörten ebenfalls seit der ersten Stunde dazu.

In ihrer langen Geschichte war die 501 mal mehr oder mal weniger beliebt. „James Dean und Marilyn Monroe trugen sie in den 60er Jahren“, sagt Daniela Greilinger, Verkäuferin bei Jeans Kaltenbach. Sie verkauft seit 35 Jahren Jeans, hat praktisch mit dem Geburtstagskind ihr halbes Leben verbracht. „Der größte Run war aber in den 80er-Jahren“, erinnert sie sich und lacht. „Da war die 501 mit Cowboystiefeln und Jeansjacke ein Muss. Ich selbst hatte die Damenvariante 901 in mindestens fünf verschiedenen Farben.“ Im Moment, da die frühen 90er wieder schwer im Anrollen sind, würden vor allem junge Frauen wieder nach der Hose fragen, die Model und Sänger Nick Kamen (+ 2021) im Waschsalon so sexy auszog.

Auf die Frage, ob der Hype um die Kulthose berechtigt ist, antwortet Greilinger sofort mit Ja. „Sie ist die einzige Jeans, die aus reiner Baumwolle besteht“, erklärt sie, „das gibt es heute nicht mehr, in allen anderen Hosen ist Elastan drin. Nach sechs Monaten sind die oft zu weit und rutschen. Die 501 leiert bei weitem viel langsamer aus.“



Daniela Greilinger von Jeans Kaltenbach mit der letzten 501. Das Geschäft schließt am 17. Juni. © SIGI JANTZ

Greilinger kennt auch die Kennzeichen, an der man eine echte 501 von einer Kopie unterscheidet: Die Nähte verlaufen nicht exakt an den Beinkanten, sondern leicht versetzt daneben. Auf dem Lederetikett am hinteren Bund sind zwei Pferde eingeprägt. Das rote Label an der Gesäßtasche trägt die Aufschrift „Levis“ in Großbuchstaben, Kopien zeigen dagegen oft nur ein „R“. Und dass eine echte 501 keinen Reißverschluss, sondern Knöpfe hat, weiß sowieso jeder. „Wer das übrigens nicht mag, der kauft am besten die 514“, sagt Greilinger, „die entspricht einer 501 mit Reißverschluss.“



Bei Jeans Kaltenbach gab es am gestrigen Freitag noch genau ein 501-Exemplar in Größe 32/34 – wer schnell ist, schnappt sie sich vielleicht. Für die Münchner gibt es zusätzlich ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Der Ausverkauf bei Kaltenbach läuft noch einen Monat länger als geplant bis 17. Juni; ab 2. Juni allerdings nur noch freitags und samstags, dafür aber mit 70 Prozent Rabatt. Danach ist Schluss, das Traditionsgeschäft schließt.



Weiter unten an der Sendlinger Straße 50 würdigt auch der Levi’s Store am heutigen Samstag den Geburtstag seines Stars. Ab 17 Uhr ist Musik geboten, dazu natürlich viele Varianten der blauen Wunderhose zum Anprobieren und Kaufen.