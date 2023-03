Per Video verkündet: Capaldi-Show in München fällt flach – „Tut mir so verdammt leid“

Von: Carina Ottillinger

Lewis Capaldi musste sein Konzert in München absagen. © Alexandra Gavillet/nh

Sänger Lewis Capaldi entschuldigt sich bei seinen Fans per Videobotschaft: Er muss wegen einer Bronchitis sein Konzert in München verschieben.

München – Lewis Capaldi wird nicht wie geplant am Mittwoch, 15. März, in der Münchner Olympiahalle auftreten. Schweren Herzens entschuldigt er sich über eine Videobotschaft auf Twitter am Freitag, 10. März, bei seinen Fans. Der Grund ist eine Bronchitis. Bereits letzte Woche sagte der schottische Sänger deswegen seine Konzerte in Zürich und Mailand ab. Danach Barcelona, Madrid, Stuttgart und München.

„Es tut mir so verdammt leid“, wiederholt der Star immer wieder in seiner Videobotschaft. Er wende sich extra direkt über ein Video an seine Fans und nicht über sein Management. Er befand sich gerade Backstage in Barcelona. Wenige Stunden vor seinem Auftritt. Er dachte, er könne das Konzert durchziehen. „Ich fühlte mich ein bisschen besser und dachte, ich wäre bereit für die Show, also bin ich nach Barcelona geflogen.“ Doch es kam anders. Seine Stimme sei nach der Lungenkrankheit noch nicht wieder voll einsatzfähig. Nach Rücksprache mit einem örtlichen Arzt war klar, dass er sich eine Woche schonen müsse, um schlimmere Stimmprobleme zu vermeiden.

Viele Fans sind verständnisvoll und hoffen auf baldige Genesung

Die meisten Fans zeigten Verständnis: „Das ist super doof, aber ich kann es gut verstehen. Deine Gesundheit hat Priorität. Wir werden trotzdem übers Wochenende nach Madrid fahren, also wenn du in der Nähe bist für einen frechen Frühschoppen, lass es uns wissen! Erhole dich und komm gestärkt zurück! P.S. Ich könnte ein paar Karten für die Show in Edinburgh gebrauchen“, kommentiert ein Nutzer auf Twitter.

„Die Termine sind verschoben und wir sehen uns alle später“, beendet Capaldi das Video. Die Konzertkarten behielten laut Veranstaltungssprecher ihre Gültigkeit. Trotzdem kommen auf einige Fans doppelte Kosten zu. „Schreckliches Timing, die Leute sind da, die Leute sind gereist, werden sie alle entschädigt werden? Wahrscheinlich nicht, Hunderte haben Flüge und Hotels gebucht“, schreibt ein Fan aus Barcelona frustriert.

Lewis Capaldi muss München-Show absagen: Die Europa-Tour läuft nicht wie geplant

Schon vor zwei Wochen im Rahmen der Europatour spielte der 26-Jährige am 2. März in Köln. Wegen Stimmproblemen musste er das Konzert nach 65 Minuten abbrechen. In Frankfurt übernahmen die Fans, weil Capaldi wegen eines Tourette-Anfalls den Hit „Someone you loved“ nicht weitersingen konnte. Das Konzert in Nashville, Tennessee, findet laut offizieller Homepage bisher planmäßig statt.

