200 Inflationsgeld: Erste Hilfe für bedürftige Senioren

Edeltrudis E. (81) bekommt 200 Euro Soforthilfe von Lichtblick - ohne bürokratischen Aufwand. © Lichtblick/ Jens Hartmann

Dass die Inflation an Tempo verliert, hilft vielen Bedürftigen leider erst einmal nicht. Noch immer sind vorallem die Lebensmittelpreise so hoch, dass viele Menschen kaum mehr was zu essen haben. Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe startet deshalb jetzt eine große Aktion für arme Rentner: Sie erhalten eine Soforthilfe von einmalig 200 Euro.

Edeltrudis E. (81) liebt Gemüse, aber Broccoli kannsie sich normalerweise gerade nicht leisten. „4,99 Euro sollte der jetzt kosten – mit diesem Geld muss ich einen ganzen Tag für Lebensmittel auskommen“, rechnetdie Münchnerin vor. Sie lebt in versteckter Armut – und erhält deshalb jetzt 200 Euro Inflationsausgleich vom Verein Lichtblick Seniorenhilfehelfen. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich über diese Unterstützung bin.“

Bedarf extrem gestiegen

Der Bedarf an Unterstützung ist durch die Inflation extrem gestiegen. Die Zahl der Neuanträge bei Lichtblick Seniorenhilfe habe sich fast verdoppelt, so Gründerin Lydia Staltner: „In unserem Büro in München gehen pro Woche bis zu 100 Neuanträge auf finanzielle Unterstützung ein. Ende 2021, vor Ausbruch des Krieges, waren es noch bis zu 50.“ Vorher riefen viele Rentner erst Ende des Monats an, weil sie kein Geld mehr für Essen haben: „Jetzt melden sie sich schon um den 10. des Monats.“ Besonders hart träfen die gestiegenen Preise Senioren, die nur ein paar Euro über der Bemessungsgrenze für Sozialleistungen liegen und daher zum Beispiel keine Berechtigung haben, zu den Tafeln zu gehen. Lydia Staltner: „Diese Menschen werden oft vergessen und fallen einfach unten durch.“ Deshalb hat Lichtblick jetzt für genau diese Gruppe die Aktion „200 Euro Inflationsausgleich“ auf den Weg gebracht: „Wir wollen ihnen ihre Ängste nehmen und für sie ein Lichtblick sein.“ Innerhalb weniger Tage wurden bereits mehrere hundert Briefe an arme Senioren verschickt und Überweisungen angewiesen. Eine schnelle Hilfe ohne Behördengänge, lange Wartezeiten oder komplizierte Anträge.

Lichtblick-Chefin Lydia Staltner © Lichtblick Seniorenhilfe

Kein Geld für neue Schuhe

Auch für Edeltrudis E. ist das Geld ein Segen. Die ehemalige Familienbetreuerin hat immer gearbeitet, aber ihre Rente von rund 1200 Euro reicht kaum für das Nötigste – nach Abzug von Miete, Nebenkosten und Medikamenten bleiben ihr nur etwa 250 Euro pro Monat übrig. „Ich suche immer nach Sonderangeboten oder abgelaufenen Produkten.“ Auch die gestiegenen Gas-Abschlagszahlungen, die monatlich fällig sind, bereiten ihr Sorgen: Bis Dezember hat die Seniorin 74 Euro im Monat bezahlt. Diese Summe hat sich mehr als verdoppelt: 160 Euro zahlt sie jeden Monat für Gas. „Ich spare, wo ich kann“, sagt sie verzweifelt. Und deshalb hat sie jetzt auch auf ein neues Paar Schuhe verzichtet – die bräuchte sie eigentlich dringend: „Meine Füße sind so dick, ich passe nicht mehr in meine alten Schuhe.“ Dank des Zuschusses von Lichtblick kann sie nun zumindest ein paar Wochen lang sorglos Essen einkaufen: „Ein großes Glück.“

Einfacher Weg zur Soforthilfe

Das Beste: Auch wer noch nicht beim Verein registriert ist, hat eine Chance, diese Geldhilfe zu erhalten. Und wie kommt man an das Geld? Der Verein rät bedürftigen Münchnern, die keine Sozialleistungen erhalten und unterstützt werden wollen, sich telefonisch beraten zu lassen (Tel. 089/67971010). Lichtblick berechnet, ob sie für die Geldspritze in Frage kommen. „Keiner soll Hunger leiden oder auf Mahlzeiten verzichten müssen“, sagt Projektleiterin Brigitte Grung.

Über 27000 bedürftige Rentner über 60 mit einer deutschen Rente werden von Lichtblick bereits deutschlandweit unterstützt – unabhängig von der aktuellen Aktion: mit finanziellen Soforthilfen, Lebensmittelgutscheinen oder Patenschaften von monatlich 35 Euro für die Erfüllung kleiner Wünsche. Alle Projekte werden ausschließlich aus Spenden finanziert.

SO KÖNNEN SIE SPENDEN

Konto: Sparda-Bank München: IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10, BIC: GENODEF1S04