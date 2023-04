Liebesbekenntnis nach 43 Jahren Beziehung: Herzog Franz von Bayern wagt das Coming-out

Von: Kathrin Ostroga

Teilen

Ein starkes Zeichen hat Herzog Franz von Bayern bei einer Lesung in München gesetzt. Vor einem Publikum von 600 Leuten, holte er seinen Partner auf die Bühne.

München – „Was lange wärt, wird endlich gut“, lautet ein deutsches Sprichwort und trifft wohl auch auf die Beziehung von Herzog Franz von Bayern zu. Der Senior hat mit 89 Jahren das Coming-out gewagt – und das bei einer Lesung vor rund 600 Gästen in der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Outing nach über 40 Jahren Beziehung: Herzog Franz steht in München zu seiner Liebe

43 Jahre lang ist er schon der Mann an Herzog Franz Seite: Thomas Greinwald. Öffentlich zu seiner Liebe bekannt hatte sich der Urenkel von König Ludwig III bis dato allerdings noch nicht. Das hat der Senior nun geändert und damit ein starkes Zeichen für die queere Szene in Bayern gesetzt.

Bereits am 18. April lud das adlige Oberhaupt des Hauses Wittelsbach zur Lesung in die große Aula der Münchner Universität ein. Im Mittelpunkt: Seine Biografie „Zuschauer in der ersten Reihe“. Am Ende der gut besuchten Veranstaltung holte er seinen Lebensgefährten Thomas Greinwald auf die Bühne – das erste Mal nach über 40 Jahren Beziehung, wie Bild.de berichtet.

Herzog Franz von Bayern wagt Liebesbekenntnis in München

Doch es ging längst nicht nur um rosarote Zeiten im Leben von Herzog Franz. Weil seine Familie den Nationalsozialismus ablehnte, wurden sie in einem ummauerten Haus in Sachsenhausen eingesperrt. Zu dem Zeitpunkt habe er laut der Bild sein Leben bereits enden sehen. Es folgten Zeiten in Konzentrationslagern. Doch Franz überlebte.

Herzog Franz von Bayern und Thomas Greinwald. © Zeppo/ Imago

Und nach fast 90 Lebensjahren folgte dann nun endlich auch das Happy End für sein Liebesleben: die öffentliche Bekenntnis zu seiner Homosexualität und der Beziehung zu Thomas Greinwald. Damit setzen die beiden ein starkes Zeichen für die queere Community in München und ganz Bayern.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!