Schock für Superbloom-Besucher: Einer der Top-Stars sagt für Münchner Festival ab – „Event für mich gestorben“

Von: Armin T. Linder

Ein Foto vom Superbloom-Festival 2022. Für dieses Jahr ist besseres Wetter angesagt. © Stefan M. Prager/Imago

Hiobsbotschaft für Superbloom-Besucher: Einer der Top-Stars musste für das Festival in München kurzfristig krankheitsbedingt absagen.

München - Eigentlich stand alles bereit für ein gelungenes Superbloom-Festival im Olympiapark am 2. und 3. September: Die Veranstalter hatten gegenüber dem Vorjahr einige Verbesserungen angekündigt, das Wetter bietet spätsommerliche Temperaturen. Und das Pop- und Charts-lastige Line-Up lockt auch viele. Es waren zwar bei weitem nicht alle Karten im Vorfeld ausverkauft - die stattlichen Preise könnten ihren Anteil haben. Wohl aber die Tagestickets für Sonntag.

Superbloom 2023 in München: Sam Fender muss absagen

Doch die Vorfreude der Besucher am zweiten Festival-Tag wird durch eine sehr unerfreuliche Nachricht getrübt. Insbesondere bei jenen, die statt Beats eher Gitarren bevorzugen und sich den Sonntag dick im Kalender umkringelt hatten. Denn Sam Fender muss kurzfristig seinen Auftritt in München absagen. Das gibt das Superbloom-Festival via Facebook bekannt, auch in seiner Instagram-Story ist davon zu lesen. Der Indie-Rock-Shooting-Star („Seventeen Going Under“) hätte eigentlich am Sonntag um 16 Uhr auf der Hauptbühne im Olympiastadion auftreten sollen. Doch damit ist es Essig!

Sam-Fender-Absage für Superbloom 2023: Enttäuschung und Verständnis bei Fans

Seine Stimmbänder verhindern einen Auftritt, wie Sam Fender mit Bedauern erklärt. „Mein HNO-Arzt hat mir davon abgeraten, dieses Wochenende aufzutreten.“ Er hoffe, bis zu seinem Auftritt am darauffolgenden Sonntag beim Lollapalooza Berlin wieder fit zu sein. Doch aus München wird nichts. Natürlich ein Schock für seine Fans. „Oh no - dann ist das Event für mich gestorben“, heißt es in den Kommentaren. Zwar können dafür die Veranstalter nichts. Aber für alle, die extra oder vor allem wegen Sam Fender zum Superbloom wollten, ein schwerer Schlag, bei allem angebrachten Verständnis. So heißt es auch: „Ich habe mich so gefreut, Sam Fender auftreten zu sehen, aber ich verstehe es total, es ist so leicht, die Stimmbänder dauerhaft zu schädigen.“

Was bedeutet das für den Zeitplan am Sonntag? Makko wandert von der Neben- auf die Hauptbühne, tritt dort um 12.45 Uhr auf. Raye und Giant Rooks rücken im Olympiastadion nach hinten - letztere erhalten den 16-Uhr-Slot von Sam Fender. Dank der Band aus Hamm erschallen also auch ohne Sam Fender um 16 Uhr die Gitarren im Olympiastadion. Für Fender-Fans wohl ein schwacher Trost. Auch wenn die zwei Tage noch viele weitere musikalische Attraktionen von Peter Fox bis Jason Derulo bereithalten. Ein anderes Festival in München ging kürzlich ziemlich schief. (lin)

