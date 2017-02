Video-Stream: Demonstration gegen Trumps „visa ban“

Rund 400 Menschen haben zugesagt am frühen Mittwochabend zum US-Konsulat in München zu kommen und dort gegen das von Donald Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern zu protestieren.

München - Es ist noch keine zwei Wochen her, da marschierten rund um die Welt Millionen von Menschen gegen den gerade angetretenen US-Präsidenten Donald Trump. In Hunderten von Städten demonstrierten die Menschen gegen seine politischen Ziele, auch in München. Auch nach der ersten Amtswoche des Präsidenten ist die Kritik an seiner Politik kaum abgeebbt.

Am heutigen Mittwoch, 1. Februar, findet in der Landeshauptstadt nun erneut eine Demonstration statt. Unter dem Motto „Protest Trump‘s Immigration & Refugee Ban“ hatte die Münchner Sektion der Vereinigung „Democrats Abroad“ aufgerufen mit Bannern, Liedern und Kerzen gegen das von Trump erlassene Einreiseverbot für Bürger mehrerer muslimischer Länder zu protestieren.

Auf Facebook hatten im Vorfeld knapp 400 Menschen zugesagt zum Münchner US-Konsulat in der Königinstraße zu kommen.

